POL-WI: Trio raubt Cannabis +++ Mülltonnen brennen +++ Auseinandersetzungen während Hafenfest +++ Einbrüche in Wiesbaden +++ Exhibitionist im Westend +++ Jogger erfasst

1. Trio raubt Cannabis,

Wiesbaden-Schierstein, Moselstraße, Samstag, 13.07.2024, 02:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Samstag wurden zwei junge Männer in Schierstein ausgeraubt. Gegen 02:00 Uhr befanden sich die beiden 22-jährigen Wiesbadener auf einem Spielplatz in der Moselstraße, als sie dort von drei Heranwachsenden aufgesucht und in ein Gespräch verwickelt wurden. Im weiteren Verlauf soll einer der Unbekannten den Rucksack der 22-Jährigen geöffnet, daraus Cannabis an sich genommen und ein Messer vorgezeigt haben. Anschließend wären die drei zunächst geflüchtet, dabei jedoch von den beiden Wiesbadenern verfolgt und kurzzeitig gestellt worden. Daraufhin wurde einem der 22-Jährigen eine Glasflasche ins Gesicht geschlagen. Den Tätern sei daraufhin über einen Feldweg entlang den Bahnschienen in Richtung Walluf endgültig die Flucht gelungen. Der mit der Flasche attackierte Wiesbadener musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Erster Täter:

- männlich - ca. 20 Jahre - ca. 1,87m - blonde Haare zum Zopf gebunden - dunkelblauer Trainingsanzug

Zweiter Täter:

- männlich - ca. 1,85m - ca. 19 Jahre - trug ein T-Shirt und eine Jogginghose

Dritter Täter:

- männlich - ca. 1,85m - ca. 19 Jahre - Vollbart - trug einen Trainingsanzug

Wer Hinweise zu dem Tätertrio geben kann, wird gebeten, sich mit dem polizeilichen Haus des Jugendrechtes unter der Rufnummer (0611) 345-2610 in Verbindung zu setzen.

2. Mülltonnen in Brand gesetzt,

Wiesbaden-Biebrich, Salizestraße, Sonntag, 14.07.2024, 18:45 Uhr

(fh)Am Sonntagabend brannten in Biebrich drei Großraummülltonnen. Die Polizei ermittelt. Gegen 18:45 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in einen Innenhof in der Salizestraße gerufen, da dort mehrere Mülltonnen brennen würden. Vor Ort musst festgestellt werden, dass drei Mülltonnen sowie ein Unterstand, unter welchem sie abgestellt worden waren, brannten. Der Feuerwehr gelang es den Brand umgehend zu löschen. Es entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro.

Derzeit geht die Polizei von einer vorsätzlichen Inbrandsetzung der Tonnen aus. Hinweise nimmt das zuständige Fachkommissariat unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Auseinandersetzungen während Hafenfest, Wiesbaden-Schierstein, Hafenstraße, Nacht zum Samstag, 13.07.2024

(fh)In der Nacht zum Samstag musste die Polizei nach Auseinandersetzungen auf dem Schiersteiner Hafenfest tätig werden. Um kurz vor Mitternacht gerieten zwei 18- und 21-jährige Wiesbadener aneinander und teilten jeweils Schläge aus. Die Polizei nahm beide jungen Männer fest, nahm Anzeigen wegen wechselseitigen Körperverletzungen auf und sprach Platzverweise aus. Ein paar Stunden später wurde der Polizei die nächste Auseinandersetzung gemeldet. Hierbei soll ein 22-jähriger Wiesbadener einen 19-Jährigen auf dem Festgelände zunächst geschlagen, ihm gefolgt und im weiteren Verlauf der Nacht dessen Fahrzeug und Wohnungstür in der Rheingaustraße bzw. im Adolfsgässchen beschädigt haben. Die Polizei nahm entsprechende Anzeigen auf und sucht Zeugen der Vorfälle, an denen auch weitere Personen beteiligt gewesen sein können, unter der Telefonnummer (0611) 345 2540.

4. Schmuck im Visier von Einbrechern,

Wiesbaden-Biebrich, Rathausstraße Donnerstag, 11.07.2024 bis Freitag, 12.07.2024, 21:00 Uhr

(fh)Ende vergangener Woche sind Einbrecher in eine Wohnung in Biebrich eingebrochen und haben Schmuck mitgehen lassen. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt zwischen Donnerstag und Freitag betraten die Täter unbemerkt das Mehrfamilienhaus in der Rathausstraße. Anschließend suchten sie eine Wohnung im zweiten Obergeschoss auf, hebelten an dieser und traten sie letztlich mit Gewalt auf. So in die Wohnung gelangt, durchsuchten sie das Schlafzimmer und entwendeten daraus einen rot-braunen Schmuckkoffer mit diversen Schmuckstücken. Im Anschluss suchten die Einbrecher unbemerkt das Weite.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt und nimmt Hinweise zu der Tat unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Exhibitionist im Westend,

Wiesbaden, Westend, Roonstraße, Sonntag, 14.07.2024, 14:50 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag hat sich ein Mann im Westend entblößt und an seinem Penis manipuliert. Gegen 14:50 Uhr meldeten zwei Frauen bei der Polizei den Exhibitionisten, welcher in der Roonstraße hinter einem Stromkasten gestanden und an seinem erigierten Glied manipuliert hätte. Nun sei er in Richtung Dürerplatz geflüchtet. Sofort wurde nach dem Mann gefahndet. Er konnte jedoch nicht mehr angetroffen werden. Der Mann wurde als etwa 40 bis 50 Jahre alt und 1,75 m groß mit dunkelgrauer Halbglatze beschrieben. Er habe leicht gebräunte Haut gehabt und sei mit einem schwarzen T-Shirt und einer hellblauen, kurzen Hose bekleidet gewesen.

Hinweise zu dem besagten Mann nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Einbrecher machen Beute,

Wiesbaden-Biebrich, Nansenstraße, Sonntag, 14.07.2024, 13:50 Uhr bis 17:30 Uhr

(fh)Bei einem Wohnungseinbruchdiebstahl sind am Sonntagnachmittag in Wiesbaden Schmuck, Uhren und Bargeld weggekommen. Gegen 17:30 Uhr stellten Bewohner aus der Nansenstraße fest, dass in ihre Wohnung im zweiten Obergeschoss eingebrochen worden war. Die Spurensicherung der Polizei ergab, dass sich die Einbrecher zwischen 13:50 Uhr und 17:30 Uhr unbemerkt in das Mehrparteienhaus begeben und dort die Tür der Geschädigten aufgehebelt hatten. Anschließend waren sie an die oben genannten Gegenstände gelangt und geflüchtet.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Einbruch unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

7. Jogger beim Überqueren der Straße erfasst, Wiesbaden, Bahnhofstraße Ecke Adelheidstraße, Samstag, 13.07.2024, 17:30 Uhr

(fh)Am Samstagnachmittag ist ein Jogger beim Überqueren der Bahnhofstraße von einem Auto angefahren und verletzt worden. Gegen 17:30 Uhr befuhr eine 22-jährige Darmstädterin mit ihrem VW Golf die Bahnhofstraße vom Gustav-Stresemann-Ring kommend in Richtung Rheinstraße. In Höhe der Adelheidstraße überquerte zeitgleich ein 43-jähriger Wiesbadener die Fahrbahn. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen Pkw und Jogger, in dessen Folge sich der 43-Jährige verletzte und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

