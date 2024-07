Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Bargeld aus Tresor entwendet +++ Busfahrer angespuckt +++ Cabrioverdeck beschädigt +++ E-Bikes aus Tiefgarage entwendet +++ Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen +++ Zusammenstoß auf der Kreuzung

Wiesbaden (ots)

1. Bargeld aus Tresor entwendet,

Wiesbaden-Biebrich, Wörther-See-Straße, Donnerstag, 11.07.2024, 21.30 Uhr bis Freitag, 12.07.2024, 6 Uhr

(mb)In der Nacht zum Freitag kam es in Biebrich in der Wörther-See-Straße zu einem Einbruch in ein Freibadgebäude, bei dem die Täter einen Tresor öffneten und ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro verursachten.

Die Einbrecher hatten zuvor den Zaun des Schwimmbadgeländes überwunden und das angegangene Objekt gewaltsam betreten. Anschließend machten sie sich mit Werkzeugen an dem aufgefundenen Tresor zu schaffen. Mit dem darin aufbewahrten Bargeld ergriffen sie nun unerkannt die Flucht. Zusammen mit dem vor Ort verursachten Sachschaden entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0.

2. Busfahrer angespuckt,

Wiesbaden-Biebrich, Äppelallee, Freitag, 12.07.2024, 4.10 Uhr

(mb)Am frühen Freitagmorgen wurde in Wiesbaden ein Busfahrer von einem männlichen Fahrgast beleidigt und angespuckt.

Gegen 4.10 Uhr kam es während der Fahrt innerhalb des Busses zu einem zunächst verbal geführten Streit zwischen dem Fahrer und dem Unbekannten. Im weiteren Verlauf beleidigte der Mann den Busfahrer und spuckte diesen an. An der Haltestelle Bahnhof Biebrich verließ der Täter den Bus in Richtung Biebricher Allee. Der Flüchtige wird zwischen 20 und 30 Jahren, mit einer Größe von circa 1,80 m, mit dunklen, kurzen Haaren und dunklem Schnauzbart beschrieben. Er soll ein helles T-Shirt und eine weiße, knielange Hose getragen haben.

Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

3. Cabrioverdeck beschädigt,

Wiesbaden-Naurod, Hermann-Hesse-Straße, Mittwoch, 10.07.2024, 12 Uhr bis 13 Uhr

(mb)Unbekannte haben am Mittwochmittag in Naurod das Verdeck eines Cabrios beschädigt. Das Cabrio, ein Mercedes CLE 300 4Matic, war zwischen 12 Uhr und 13 Uhr in der Hermann-Hesse-Straße im Wiesbadener Stadtteil Naurod in Höhe der Hausnummer 24 geparkt. In diesem kurzen Zeitfenster näherten sich Unbekannte dem Fahrzeug und beschädigten das Verdeck. Es entstand ein Schaden von circa 1.000 Euro.

Da bislang keine Hinweise auf die Täter vorliegen, bittet das 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 um Hinweise aus der Bevölkerung.

4. E-Bikes aus Tiefgarage entwendet,

Wiesbaden, Karrnweg, Mittwoch, 03.07.2024, 12 Uhr bis Mittwoch, 10.07.2024, 12 Uhr

(mb)Am Mittwochmittag stellten Anwohner eines Mehrfamilienhauses in Wiesbaden fest, dass sie in den vergangenen Tagen Opfer von Fahrraddieben geworden waren. Die Diebe hatten in der Zeit von Mittwoch, 03.07.2024 um 12 Uhr bis Mittwoch, 10.07.2024 um 12 Uhr zwei hochwertige E-Bikes aus der Tiefgarage eines Anwesens in der Straße "Karrnweg" entwendet. Mit dem blauen Cube Kathmandu Hybrid One 750 und dem schwarzen Cube Touring Hybrid Pro 625 im Gesamtwert von über 5.000 Euro gelang ihnen unerkannt die Flucht. Die Polizei ermittelt nun.

Wem im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, wendet sich bitte unter der Rufnummer (0611) 345-2440 an das 4. Polizeirevier in Wiesbaden.

5. Festnahme eines mutmaßlichen Drogendealers, Wiesbaden, Bahnhofstraße, Donnerstag, 11.07.2024, 19 Uhr

(mb)Am Donnerstagabend gelang es der Wiesbadener Polizei einen mutmaßlichen Drogendealer festzunehmen. Polizeikräfte betraten gegen 19 Uhr eine an der Bahnhofstraße gelegene Parkanlage, um eine Kontrolle durchzuführen. Als ein 22-Jähriger, der sich dort aufhielt, dies erkannte, bewegte er sich in Richtung Friedrich-Ebert-Allee davon, versteckte allerdings zuvor noch etwas in einem Gebüsch. Da in dem Versteck fertig abgepackte Drogeneinheiten vorgefunden wurden, wurde er festgenommen und mit zur Dienststelle genommen. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder vom 1. Polizeirevier entlassen. Er muss sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

6. Diebstahl von Kirschen,

Wiesbaden-Frauenstein, Kirschblütenstraße, Montag, 08.07.2024

(mb)Zu Wochenbeginn wurde bekannt, dass dreiste Diebe am Montag 60 kg bis 80 kg Süßkirschen aus einer Obstbaumplantage in Wiesbaden entwendet haben. Dazu betraten die Täter das mit einem Zaun umfriedete Gelände in der Kirschblütenstraße und pflückten den unteren Teil der Baumkronen leer. Der Wert des Stehlgutes beläuft sich auf etwa 500 Euro. In Anbetracht der Menge ist zu vermuten, dass die Kriminellen mit einem Fahrzeug unterwegs waren, um die Kirschen abzutransportieren.

Hinweise auf die Täter nimmt das 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2340 entgegen.

7. Zusammenstoß auf der Kreuzung,

Wiesbaden-Nordenstadt, Stolberger Straße/Ostring, Donnerstag, 11.07.2024, 20.20 Uhr

(mb)Am gestrigen Abend kam es in Wiesbaden zu einem Verkehrsunfall auf einer Kreuzung, wonach die beiden Fahrzeuge abgeschleppt und die Fahrer in ein Krankenhaus verbracht werden mussten.

Die Unfallverursacherin, eine 60-jährige Düsseldorferin, befuhr mit ihrem BMW Mini Cooper gegen 20.20 Uhr die Stolberger Straße aus Richtung Hunsrückstraße in Richtung Ostring. Der Unfallgegner war mit seinem BMW X1 in der Stolberger Straße in entgegengesetzter Richtung unterwegs. An der Kreuzung Stolberger Straße/Ostring beabsichtigte die Düsseldorferin nach links in den Ostring abzubiegen. Hierbei übersah sie das entgegenkommende Fahrzeug und stieß mit diesem zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Autos so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Zudem wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Polizei schätzt den an den Autos entstandenen Sachschaden auf circa 16.000 Euro.

