Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an PKW/Zeugenaufruf

Dahn (ots)

Am Freitag, 15.03.3024 in der Zeit von 13.30 Uhr bis 13.50 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter einen auf dem Parkplatz der Wasgau-Bäckerei in der Pirmasenser Straße geparkten roten PKW Opel Corsa, in dem sie die Fahrerseite vom vorderen Kotflügel bis zur hinteren Tür zerkratzten. Der Schaden wird auf ca. 6000.- Euro beziffert. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen. /pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell