POL-PDPS: Zwei Fahrten unter Drogeneinfluss innerhalb kurzer Zeit

Leimen (ots) - Am Samstagabend gegen 22:00 Uhr wurde in der Hauptstraße in Leimen ein blauer VW Polo beschädigt. An dem Fahrzeug wurden alle Scheiben mit brachialer Gewalt eingeschlagen. Sollte jemand um den Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat zusammenhängen könnten, bitte Nachricht an die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter: 06333-9270. /piwfb Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben Pressestelle ...

