POL-WI: +++ Bei Einbruch Auto gestohlen +++ Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen endet glimpflich +++ Durch Pfefferspray verletzt +++ Diebstahl aus Kraftfahrzeug +++ Trickbetrug +++

1. Bei Einbruch Auto gestohlen,

Wiesbaden-Schierstein, Eisenmännchenstraße, Dienstag, 09.07.2024, 21:00 Uhr bis Mittwoch, 10.07.2024, 09:00 Uhr

(jg)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Schierstein zu einem Einbruch, bei welchem ein Kraftfahrzeug entwendet wurde. Der oder die Täter hängten das eiserne Tor einer Werkstatt in der Eisenmännchenstraße aus und gelangten so auf das Gelände. Dort verschafften sie sich Zugang zu einer Lagerhalle und entwendeten zunächst drei Fahrzeugschlüssel. Anschließend konnten sie mit lediglich einem silbernen Audi A6 im Wert von circa 10.000 EUR unbemerkt entkommen. Die Polizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611)345-2540 entgegen.

2. Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen endet glimpflich, Wiesbaden, Möhringstraße, Mittwoch, 10.07.2024, 18:30 Uhr

(jg)Am frühen Mittwochabend kam es gegen 18:30 Uhr im Kreuzungsbereich der Möhringstraße Ecke Biebricher Allee zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeugführer leicht verletzt wurde. Ein grauer Volkswagen Golf sowie ein brauner BMW befuhren zu schnell sowie mit aufheulenden Motoren die Biebricher Allee in Fahrtrichtung Biebrich. Zeitgleich bog der vorfahrtsberechtigte 75-jährige Fahrer eines grauen Mercedes von der Möhringstraße in die Biebricher Alle ein. Der 18-jährige Fahrer des braunen BMW konnte aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierten mit dem Mercedes. Durch den Aufprall wurde der Mercedes gegen einen ordnungsgemäß abgeparkten weiteren PKW geschleudert. Der Fahrer des braunen BMW verlor durch den Aufprall die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam rechtsseitig von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen ein Garagentor. Der in der Garage befindliche PKW wurde ebenfalls leicht beschädigt. Der Fahrer des BMW wurde leicht verletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 40.000EUR. Der Fahrer des grauen Golfs entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Das Fahrzeug wurde wie folgt beschrieben: VW Golf 8 GTI Clubsport in mondsteingrau sowie die Bereifung mit Bergamo-Felgen. Das Fahrzeug sei mit zwei männlichen Insassen besetzt gewesen. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls oder Personen, denen der beschriebene Golf bekannt ist, werden gebeten, sich telefonisch unter (0611)345-2340 bei der Polizei zu melden.

3. Durch Pfefferspray verletzt,

Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring, Mittwoch, 10.07.2024, 18:40 Uhr

(jg)Am Mittwochabend kam es gegen 18:40 Uhr zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung und darauffolgend zu dem Einsatz von einem Reizgassprühgerät. Ein 39-jähriger Wiesbadener streckte einem vorbeifahrenden Rollerfahrer den Arm entgegen und berührte diesen. Daraufhin kam es zu einem verbalen Streit zwischen den beiden Männern, in Zuge dessen der bislang unbekannte Beschuldigte den Geschädigten eine Ohrfeige gab und diesen massiv beleidigte. Anschließend setzte sich der Unbekannte wieder auf seinen Roller und fuhr davon. Nach wenigen Metern kehrte er zu dem 39-Jährigen zurück und sprühte ihm Reizgas ins Gesicht. Anschließend verschwand der Angreifer in unbekannte Richtung. Aufgrund der Reizungen durch das Gas behandelte der Rettungsdienst den 39-Jährigen am Tatort. Der Fahrer des Rollers kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 35-40 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, ca. 170cm groß, kräftige Statur, schwarzer Vollbart. Er trug einen grauen Helm, ein dunkles T-Shirt sowie eine dunkle Steppweste, dunkle Sneaker sowie weiße Socken und eine kurze Hose. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0611)345-2140 entgegen.

4. Diebstahl aus Kraftfahrzeug,

65203 Wiesbaden, Hubertusstraße, Samstag, 06.07.2024, 16:00 Uhr bis Montag, 08.07.2024, 11:00 Uhr

(jg)Am vergangenen Wochenende ist in Biebrich in ein geparktes Kraftfahrzeug eingebrochen worden. Der weiße Mercedes Vito stand ordnungsgemäß abgeparkt in der Hubertusstraße, als die bislang unbekannten Täter die Beifahrerscheibe zerstörten und sich Zugang zum Innenraum des Fahrzeugs verschafften. Daraus entwendeten Sie zwei Paket-Scanner und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei von unter der Telefonnummer (0611)345-2540 entgegen.

5. Körperverletzung in Bowlingcenter,

Wiesbaden-Biebrich, Hagenauer Straße, Mittwoch, 10.07.2024, 22:15 Uhr

(jg)Am gestrigen Mittwoch kam es in Biebrich gegen 22:15 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Eine 18-Jährige befand sich mit Freunden im Kassenbereich des Bowlingcenters als Sie mitbekamen, wie sich eine Gruppe von circa 15 männlichen Personen körperlich angingen. Die junge Frau versuchte zu schlichten und wurde dabei am Unterarm verletzt. Sie konnte nach einer ambulanten Behandlung des Rettungsdienstes vor Ort entlassen werden. Die Männer der streitenden Gruppe sollen indisch/pakistanischer Herkunft gewesen sein. Zeuginnen und Zeugen der Schlägerei werden gebeten sich unter der Telefonnummer (0611)345-2540 bei der Polizei zu melden.

6. Trickbetrug,

Wiesbaden, Sandhasenweg und Eltviller Straße, Mittwoch, 10.07.2024, 11:00 Uhr bis 15:20 Uhr

(jg)Am Mittwoch ereigneten sich in Wiesbaden gleich zwei vollendeten Trickbetrüge zum Nachteil älterer Menschen. In einem Fall gelangten die unbekannten Täter gegen 11:30 Uhr, unter dem Vorwand Handwerker zu sein, in das Anwesen einer 80-jährigen Dame. Der eine Täter kontrollierte zusammen mit der Dame die Wasserhähne, während der Zweite sich an Bargeld und Schmuck im Wert von circa 4.300EUR bereicherte. Anschließend verließen sie die Wohnung in unbekannte Richtung. Die beiden Männer wurden als circa 180 cm groß mit dunklen Haaren, dunklem Sportanzug sowie dunklen Schuhen beschrieben. Darüber hinaus hätten Sie akzentfrei Deutsch gesprochen.

In einem weiteren Fall am selben Tag wurde eine 91-Jährige via Telefon kontaktiert. Die beiden Anrufer gaben sich als Angehörige des Bierstädter Polizeireviers aus und gaben an, dass sich eine Freundin der Geschädigten nach einem Verkehrsunfall in einer Notlage befinden würde. Diese habe einen Unfall mit Todesfolge verursacht und bräuchte die Hilfe der Angerufenen. Die Trickdiebe forderten 75.000EUR von der Frau, welche als Kaution für die Freundin genommen werden würde. Als die 91-Jährige angab, eine solche Summe nicht zu besitzen, wurde nach anderen Wertgegenständen gefragt. Sie gab daraufhin an, diversen Schmuck zu haben. Die Täter hielten die ältere Dame am Telefon, während ein dritter Täter an das Haus herantrat. Via Telefon wurde die Geschädigte anschließend aufgefordert, die Tür zu öffnen und dem vermeintlichen Kollegen den Schmuck zu übergeben. Dem kam die Dame nach. Dank der Kamerafunktion der Klingel konnte ein Foto des Trickbetrügers gefertigt werden. Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Insgesamt bereicherten sich die dreisten Diebe an Schmuck im Wert von circa 20.000EUR. Die Polizei appelliert, bei solchen Handwerkerbesuchen und Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben oder Zutritt zu der Wohnung überreden zu lassen. Sollte Ihnen eine Rufnummer nicht bekannt vorkommen, antworten Sie nicht und blockieren sie diese. Seien Sie misstrauisch, sollte der angebliche Polizeibeamte per Telefon von einem Unglücksfall berichten und Geld fordern. Klären Sie dies erst bei weiteren Verwandten ab. Im Zweifel kontaktieren Sie immer die Polizei unter der bekannten Rufnummer oder über den Notruf 110.

