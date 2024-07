Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Wohnungseinbruch +++ Rollerdiebstahl +++ Diebstahl von E-Scooter +++ Dreister Dieb gestört +++ Einbruch in Gewerbeobjekt

1. Wohnungseinbruch,

Wiesbaden, Herrngartenstraße, Dienstag, 09.07.2024, 8 Uhr bis 17.30 Uhr

(mb)Am gestrigen Dienstag drangen Einbrecher tagsüber in eine Wohnung in Wiesbaden ein und machten reiche Beute.

Zwischen 8 Uhr und 17.30 Uhr suchten die Täter die im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses liegende Wohnung in der Herrngartenstraße heim. Dabei verschafften sie sich gewaltsam über die Wohnungstür Zutritt in das Wohnungsinnere und durchsuchten dieses anschließend nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Der hinterlassene Sachschaden beträgt ungefähr 50 Euro.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Rollerdiebstahl,

Wiesbaden, Mz-Kostheim, Maaraue, Dienstag, 09.07.2024, 14.20 Uhr bis 16.40 Uhr

(mb)Am Dienstagmittag entwendeten Unbekannte einen Roller in Wiesbaden.

Das Zweirad war zwischen 14.20 Uhr und 16.40 Uhr im Nahbereich des Haupteingangs eines Freibades auf der Maaraue abgestellt. Der mintgrüne Motorroller der Marke "Piaggio" Modell "Vespa Primavera 50" samt gleichfarbigem Topcase hat einen Wert von über 3.000 Euro. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war an dem Kleinkraftrad das Versicherungskennzeichen "504 KMJ" angebracht. Es liegen bislang keine Hinweise auf den oder die Täter vor.

Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

3. Diebstahl von Elektrokleinstfahrzeug, Wiesbaden, Rheinstraße, Dienstag, 09.07.2024, 7.40 Uhr bis 13 Uhr

(mb)Zum Diebstahl eines E-Scooters kam es am Dienstagvormittag in Wiesbaden.

Als der Besitzer gegen 13 Uhr zum Abstellort seines Rollers in der Rheinstraße in Höhe der Hausnummer 102 zurückkehrte, musste er das Fehlen seines um 7.40 Uhr dort geparkten Zweirades feststellen. An dem blauen E-Scooter der Marke "Mi" Modell "Electric 3" war das Versicherungskennzeichen "724 CAT" angebracht. Das motorisierte Zweirad hat einen Wert von circa 300 Euro.

Wer Hinweise zum Verbleib des E-Scooters oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345 - 2540 in Verbindung zu setzen.

4. Dreister Dieb gestört,

Wiesbaden, Teplitzstraße, Mittwoch, 10.07.2024, 1.45 Uhr (da)Ein Autobesitzer hat am frühen Mittwochmorgen im Wiesbadener Stadtteil Biebrich einen dreisten Dieb gestört. Gegen 1.45 Uhr parkte der Wiesbadener seine silberfarbene Mercedes B-Klasse in der Teplitzstraße, um seine Einkäufe aus dem Auto zu laden. Als er sich etwa 20 Meter von seinem Auto entfernt hatte, bemerkte er, dass ein Unbekannter in seinem Wagen saß und das Handschuhfach durchwühlte. Als er den Fremden ansprach, flüchtete dieser ohne Beute in Richtung Glarusstraße. Bei dem dreisten Dieb soll es sich um einen etwa 20 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er war schlank, hatte schwarze, mittellange Haare und trug eine Brille. Der Geschädigte beschrieb ihn als arabisch aussehend. Bekleidet war er mit einer schwarzen Baseballkappe, einem blauen T-Shirt mit der Aufschrift "Italia" auf der Brust und einer blauen, langen Jeanshose. Er soll gebrochen Deutsch mit arabischem Akzent gesprochen haben.

Das 5. Polizeirevier ermittelt nun wegen versuchten Diebstahls und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345 - 2540 entgegen.

5. Einbruch in Gewerbeobjekt,

Wiesbaden, Schläferskopf, Dienstag, 09.07.2024, 15.25 Uhr

(mb)Einbrecher suchten am Dienstagmittag ein leerstehendes gewerbliches Objekt in Wiesbaden heim.

Wie ein Sicherheitsunternehmen berichtete, hebelten unbekannte Täter gegen 15.25 Uhr eine Terrassentür im 1. Obergeschoss eines Hauses in der Straße "Schläferskopf" auf und drangen in das Innere ein. Nach derzeitigem Stand wird davon ausgegangen, dass kein Diebesgut erbeutet wurde. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Täterhinweise liegen bisher nicht vor, diese nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

