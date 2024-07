POL-WI: Bei Einbruch Tresor mit Bargeld und Schmuck entwendet +++ Platzverweis nicht nachgekommen +++ Einbruch in Garage und Fahrzeuge +++ Kontrollgruppe hat Raser und Poser im Blick

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

Wiesbaden (ots)

1. Bei Einbruch Tresor mit Bargeld und Schmuck entwendet, Wiesbaden-Biebrich, Wiesenstraße, Donnerstag, 04.07.2024 - Sonntag, 07.07.2024

(he)Zwischen Donnerstag vergangener Woche und gestern Morgen kam es in Biebrich in der Wiesenstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem die Täter einen Tresor entwendeten und ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro verursachten. Nachdem am Sonntagmorgen in der Feldgemarkung Richtung Frauenstein ein aufgebrochener Tresor gemeldet worden war, ergaben sich für die Polizei Hinweise auf den in der Wiesenstraße stattgefundenen Einbruch. Am eigentlichen Tatort wurde dann tatsächlich festgestellt, dass Einbrecher das angegangene Objekt gewaltsam betreten, dieses durchsucht und anschließend mit dem aufgefundenen Tresor die Flucht ergriffen hatten. Den Tätern fielen Schmuckstücke und Bargeld in die Hände. Zusammen mit dem vor Ort verursachten Sachschaden entstand ein Gesamtschaden von mehreren 10.000 Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche im Verlauf des vergangenen Wochenendes in der Wiesenstraße oder im Bereich des Auffindeortes des Tresors (Grorother Straße in Fahrtrichtung Frauenstein, rechtsseitig in einem Feldweg, Kirschplantage) verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Einbrecher durch Hausbewohner aufgeschreckt? Wiesbaden-Schierstein, Elbestraße, Sonntag, 07.07.2024, 23:15 Uhr

(he)Mutmaßlich von zurückkehrenden Bewohnern wurden Einbrecher am Sonntagabend in der Elbestraße in Wiesbaden aufgeschreckt und flüchteten anschließend vom Tatort. Den ersten Ermittlungen zufolge näherten sich die oder der Täter von der Söhnleinstraße aus über ein Wiesengrundstück dem angegangenen Einfamilienhaus, kletterten dort über einen Zaun und stiegen dann gewaltsam in das Haus ein. Die Innenräume wurden im Weiteren nach Stehlgut durchsucht. Trotz einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnten die Täter unentdeckt flüchten. Durch das gewaltsame Eindringen entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro. Ob etwas entwendet wurde steht derzeit noch nicht abschließend fest. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

3. Platzverweis nicht nachgekommen,

Wiesbaden, Murnaustraße, Sonntag, 07.07.2024, 04:10 Uhr

(he)Am frühen Sonntagmorgen weigerte sich ein 45-jähriger Wiesbadener, einem von der Polizei ausgesprochenen Platzverweis nachzukommen. Im weiteren Verlauf der Maßnahme wehrte sich der stark alkoholisierte gegen diese, schlug nach einem Beamten und versuchte den anderen zu treten. Gegen 04:00 Uhr wurde die Streife in die Murnaustraße gerufen, da dort ein Mann dem vom Sicherheitsdienst des Schlachthofes ausgesprochenen Hausverbotes nicht nachkommen würde. Weil das gute Zureden der Streife nicht fruchtete, wurde dem merklich alkoholisierten Mann ein Platzverweis erteilt. Diesem kam er nicht nach. Als die Streife den Mann dann von der Örtlichkeit weg in Richtung Hauptbahnhof führen wollte, habe dieser sich dagegen gewehrt, nach der Streife geschlagen und getreten. Kurzzeitig wurden dem 45-Jährigen Handfesseln angelegt. Der Man wurde schlussendlich bis zum Hauptbahnhof begleitet und sodann entlassen.

4. Einbruch in Garage und Fahrzeuge,

Wiesbaden-Sonnenberg, Nietzschestraße, Sonntag, 07.07.2024, 00:30 Uhr bis 11:15 Uhr

(he)In der Nacht von Samstag auf Sonntag gelangten unbekannte Täter in der Nietzschestraße in Wiesbaden in eine Garage und entwendeten aus dieser und den zwei darin abgestellten Pkw unter anderem Bargeld sowie einen E-Trolley der Marke JuCad. Wie die Täter in das Innere der Garage gelangten und die Fahrzeuge öffneten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Diese hat die Wiesbadener Kriminalpolizei aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

5. Einbruch in Audi,

Wiesbaden, Karlstraße, Donnerstag, 04.07.2024, 22:45 Uhr bis Freitag, 05.07.2024, 08:45 Uhr

(he)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen Unbekannte in einen in der Karlstraße abgestellten Pkw ein und verursachten einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Schäden konnten an dem Audi A4 nicht festgestellt werden, trotzdem gelang es den Tätern in das Fahrzeug einzudringen und dieses zu durchsuchen. Anschließend flüchteten sie mit einer Geldbörse, Bargeld, Schmuck sowie Elektronikgeräten unerkannt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

6. Scheibe von Pkw eingeworfen, Bauchtasche entwendet, Wiesbaden, Lahnstraße, Freitag, 05.07.2024, 19:40 Uhr bis 20:25 Uhr

(he)Am Freitagabend entwendeten unbekannte Diebe innerhalb von 45 Minuten aus einem in der Lahnstraße abgestellten Opel Tigra eine Bauchtasche samt Inhalt und verursachten einen Gesamtschaden von circa 800 Euro. Der blaue Pkw war gegen 19:45 Uhr noch unbeschädigt, um 20:25 Uhr war jedoch eine Seitenscheibe mit einem Stein eingeworfen und vom Beifahrersitz fehlte eine Bauchtasche. Täterhinweise liegen nicht vor. Abgesehen von dem entstandenen Schaden an seinem PKW, hat der Geschädigte nun auch noch viele Behördengänge vor sich. Führerschein, Ausweis und weitere persönliche Dokumente müssen neu beantragt werden. Die Polizei möchte an diesem Fall exemplarisch aufzeigen, dass man Dieben keine Gelegenheit geben sollte, ihr Unwesen zu treiben. Entfernen sie beim Verlassen ihres PKW sämtliche Wertgegenstände aus dem Blickfeld etwaiger Krimineller. Nur so bleibt ihr Pkw uninteressant für Diebe.

7. Kontrollgruppe hat Raser und Poser im Blick, mehrere Verfahren eingeleitet, Wiesbaden, Freitag, 05.07.2024, 17:00 Uhr bis Samstag, 06.07.2024, 02:00 Uhr

(he)Am vergangenen Wochenende war die Kontrollgruppe Argus der Polizeidirektion Wiesbaden im Stadtgebiet unterwegs und führte von Freitagnachmittag bis zum frühen Samstag Kontrollen durch. Auch wenn das gesamte Verkehrsgeschehen beobachtet wurde, galt ein besonderes Augenmerk der Szene der sogenannten Raser und Poser. Neben Verstößen wie Rotlichtfahrten, Parken oder Benutzen von Busspuren sowie unnötigem verursachen von Lärm, konnten zwei besondere Fehlverhalten festgestellt werden. In beiden Fällen machten die jeweiligen Fahrer selbst auf sich aufmerksam. Ein Audi RS 7 rückte in den Fokus, da der Fahrer mehrmals auf kurzen Strecken stark beschleunigte und durch diese Fahrweise absichtlich Knallgeräusche der Abgasanlage provozieren wollte. Bei einer Kontrolle stellte sich dann heraus, dass der Fahrer überhaupt nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ähnlich verhielt es sich bei einem jungen A7-Fahrer. Dieser überholte innerorts mit stark überhöhter Geschwindigkeit die eingesetzte Zivilstreife. Eine Kontrolle brachte ans Tageslicht, dass der Fahrer erst 17 Jahre alt war, seine Führerscheinprüfung zwar schon abgelegt hatte, jedoch keine Begleitperson mit im Auto saß. In drei Monaten hätte er seine reguläre Fahrerlaubnis erhalten.

