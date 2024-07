POL-WI: Wie schütze ich mich vor Betrügern? - Informationsstand, Wiesbaden-Nordenstadt, Globus Markthalle, Ostring 2, Montag, 08.07.2024, 10 Uhr bis 14 Uhr

Wiesbaden (ots) - 1. Einbruch in Wohnung, Wiesbaden, Lanzstraße, Montag, 01.07.2024, 10.30 Uhr bis 13.50 Uhr (mb)Am gestrigen Montag drangen Einbrecher in eine Wohnung in Wiesbaden ein und machten reiche Beute. Zwischen 10.30 Uhr und 13.50 Uhr suchten die Täter die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der ...

