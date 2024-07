Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbruch in Wohnung +++ Professionelle Autoaufbrecher +++ Diebstahl aus Bürogebäude +++ Körperliche Auseinandersetzung +++ Unfallflüchtige gesucht

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch in Wohnung,

Wiesbaden, Lanzstraße, Montag, 01.07.2024, 10.30 Uhr bis 13.50 Uhr

(mb)Am gestrigen Montag drangen Einbrecher in eine Wohnung in Wiesbaden ein und machten reiche Beute.

Zwischen 10.30 Uhr und 13.50 Uhr suchten die Täter die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Lanzstraße heim. Dabei gelangten sie auf unbekannte Art und Weise in das Anwesen und hebelten die Tür auf. Anschließend durchsuchten sie die im Dachgeschoss liegende Wohnung nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden elektrische Geräte und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Der hinterlassene Sachschaden beträgt ungefähr 300 Euro.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Professionelle Autoaufbrecher unterwegs, Wiesbaden, Theodor-Haubach-Straße, Albert-Schweitzer-Allee und Georg-August-Straße, Samstag, 29.06.2024, 20 Uhr bis Montag, 01.07.2024, 8 Uhr

(mb)Am Wochenende waren in Wiesbaden erneut professionelle Autoaufbrecher unterwegs.

Die Unbekannten öffneten zwischen Samstagabend und Montagmorgen gezielt vier Fahrzeuge der Marke "BMW" und bauten Multimediasysteme aus. Hierbei wurden jeweils auch die Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt. In der Georg-August-Straße erwischte es einen am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 16 geparkten grün-schwarzen BMW Mini Cooper, in der Albert-Schweitzer-Allee einen in Höhe der Hausnummer 40 abgestellten schwarzen BMW Mini One. In der Theodor-Haubach-Straße in Höhe der Hausnummer 2 fielen den Tätern gleich zwei Kfz, ein schwarzer BMW 430D xDrive sowie ein BMW 320D, zum Opfer. Wie die Einbrecher letztlich in die Autos gelangt sind, ist Gegenstand der Ermittlungen. Wert der Beute und Höhe des Sachschadens summieren sich auf über 10.000 EUR.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Diebstahl aus Bürogebäude,

Wiesbaden, Unter den Eichen, Montag, 01.07.2024, 14.25 Uhr

(mb)Ein Unbekannter versuchte am Montagmittag elektronische Geräte aus einem Bürogebäude in Wiesbaden zu entwenden und entkam unerkannt.

Der Täter begab sich gegen 14.25 Uhr in das frei zugängliche Bürogebäude in der Straße "Unter den Eichen" und nahm das Diebesgut an sich. Während er sich fußläufig vom Tatort entfernte, wurde der Dieb erkannt. Als er dies bemerkte, ließ er das in eine Tüte verstaute Diebesgut zurück und floh stadtauswärts. Der Unbekannte war circa 45 Jahre alt, circa 1,85 m groß und von normaler Statur. Er trug ein beiges Basecap, ein kariertes Hemd und eine helle Hose.

Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2140 entgegen.

4. Mindestens zwei Verletzte nach körperlicher Auseinandersetzung, Wiesbaden, Kronprinzenstraße, Dienstag, 02.07.2024, 0 Uhr

(mb)In der Nacht zum Dienstag ereignete sich in Wiesbaden eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei welcher mindestens zwei Beteiligte verletzt wurden.

Gegen Mitternacht gingen diesbezüglich Notrufe von Anwohnern bei der Polizei ein. Die eintreffenden Streifenbesatzungen konnten im frei zugänglichen Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Kronprinzenstraße zwei Verletzte antreffen. Gemäß deren Angaben hielt sich der Personenkreis zunächst in einer dortigen Wohnung auf, als ein Streit ausbrach. Dieser Zwist habe sich dann über den Hausflur in den Innenhof verlagert und gipfelte dort in einem Handgemenge. Während ein Verletzter mit Pfefferspray besprüht wurde, wurde der andere unter anderem mit einem Gegenstand geschlagen. Anschließend flüchteten die Aggressoren in Richtung Rheinbahnstraße. Alle waren männlich, dunkel gekleidet und trugen schwarze Kapuzenjacken mit aufgezogener Kapuze. Die beiden Verletzten wurden durch Rettungswagen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser verbracht.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

5. Unfallflüchtige gesucht,

Wiesbaden, B455, Montag, 01.07.2024, 17.35 Uhr

(mb)Nach einer Verkehrsunfallflucht am gestrigen Nachmittag in Wiesbaden sucht die Polizei nach der Unfallverursacherin bzw. nach Zeugen.

Am Montag gegen 17.35 Uhr befuhr die später flüchtige Verursacherin zunächst den linken der beiden Geradeausfahrstreifen der Bundesstraße 455 aus Richtung Kastel in Richtung Wiesbaden. In Höhe der Ausfahrt zur amerikanischen Air Base verringerte sie ihre Geschwindigkeit stark und fuhr mittig der beiden Fahrstreifen. Die direkt hinter ihr fahrenden Zeugen bremsten daraufhin ab und kamen zum Stehen. Ein Motorrad, welches ebenfalls auf dem linken Fahrstreifen fuhr, wollte dem vor ihm zum Stehen gekommenen Fahrzeug nach rechts ausweichen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem hinteren rechten Fahrzeugbereich des Autos. Das Zweirad wurde dadurch nach rechts gegen das auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen Kfz abgewiesen. Der Motorradfahrer selbst wurde über die Motorhaube des vor ihm stehenden Autos geschleudert und kam auf der Straße zum Liegen. Die Unfallverursacherin nahm indes die Ausfahrt zur Air Base, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Nach Angaben der Zeugen soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen lila/blauen PKW der Marke "Opel" gehandelt haben. Die Fahrzeugführerin soll circa 70 Jahre alt gewesen sein. Der Motorradfahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Ein Fahrzeug und das Zweirad waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn in Richtung Wiesbaden war im Zeitraum der Unfallaufnahme für circa 45 Minuten voll gesperrt. Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Wiesbaden bittet die Frau, aber auch mögliche weitere Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2260 zu melden.

