POL-WI: Einbrecher von Bewohner überrascht +++ Dieb sucht Keller auf +++ Einbruch in Firma +++ Auto durchwühlt

1. Einbrecher von Bewohner überrascht, Wiesbaden, Dotzheim, Weilburger Tal, Donnerstag, 27.06.2024, 23.20 Uhr

(da)Im Wiesbadener Stadtteil Dotzheim hat eine Anwohnerin am Donnerstag kurz vor Mitternacht einen Einbrecher überrascht und so in die Flucht geschlagen. Der bislang unbekannte Mann hebelte gegen 23.20 Uhr die Hauseingangstür auf und gelangte so in das Reihenhaus in der Straße "Weilburger Tal". Dort durchwühlte er im Erdgeschoss mehrere Schubladen. Als er sich dann in den ersten Stock begab, traf er dort auf die Hausbewohnerin. Überrascht und verschreckt ergriff der Mann die Flucht. Beute hatte er nach ersten Erkenntnissen nicht gemacht. Es handelte sich um einen schlanken, etwa 1,75 Meter großen Mann. Er trug einen schwarzen Vollbart und hatte dunkle Augen. Bekleidet war er mit einer schwarzen Kappe mit Eintracht Frankfurt Logo sowie einem schwarzen Kapuzenpullover. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Dieb sucht Keller auf, Wiesbaden-Erbenheim, Treptower Straße, Samstag, 22.06.2024 bis Donnerstag, 27.06.2024

(fh)In der zurückliegenden Woche sind Diebe in einen Keller in Erbenheim eingestiegen und haben dabei diverse Gegenstände mitgehen lassen. Zwischen Samstag und Donnerstag nutzten die Unbekannten einen unbeobachteten Moment aus, um das Mehrparteienhaus in der Treptower Straße zu betreten. Dort suchten sie den Keller auf und drückten die Tür eines Abteils gewaltsam auf. Aus diesem nahmen sie Kochtöpfe, sowie einen E-Scooter der Marke Xiaomi an sich und flüchteten damit.

Das 4. Polizeirevier in Wiesbaden nimmt Hinweise zu der Tat unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

3. Einbruch in Firma, Wiesbaden, Bahnhofstraße, Mittwoch, 27.06.2024, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 28.06.2024, 06:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag wurde in Wiesbaden in die Büroräume einer Firma eingebrochen. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt suchten die Einbrecher das mehrstöckige Gebäude in der Bahnhofstraße auf, verschafften sich unbemerkt Zuritt und brachen gewaltsam die Zugangstür zur Firma im ersten Obergeschoß auf. Danach betraten sie Büro- wie auch Besprechungsräume und öffneten diverse Schränke und Schubladen. Augenscheinlich wurde nichts gestohlen. So unbemerkt sie in das Haus gelangt waren, so unbemerkt waren sie auch wieder geflüchtet.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Auto durchwühlt, Wiesbaden-Nordost, Kapellenstraße, Donnerstag, 27.06.2024, 18.30 Uhr bis Freitag, 28.06.2024, 7 Uhr

(ro)Am Mittwoch haben sich Unbekannte an einem Auto in Wiesbaden zu schaffen gemacht und das Innere durchwühlt. Zwischen Donnerstag, 18.30 Uhr und Freitag, 7 Uhr parkte ein grüner Mini Cooper in der Kapellenstraße Höhe der Hausnummer 28. In diesem Zeitraum öffneten Unbekannte das unverschlossene Fahrzeug, um sich Zugriff auf das Innere des Autos zu verschaffen. Nachdem sie das Innere durchwühlt hatten, suchten sie dann unerkannt ohne Beute das Weite.

Die Polizei in Wiesbaden ermittelt nun in diesem Sachverhalt und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

