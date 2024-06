Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Wie schütze ich mich vor Betrügern? - Informationsstand zur Betrugsprävention

Wiesbaden (ots)

Wie schütze ich mich vor Betrügern? - Informationsstand zur Betrugsprävention, Wiesbaden-Nordenstadt, Globus Markthalle, Ostring 2, Montag, 08.07.2024, 10 Uhr bis 14 Uhr

(mb)Am Montag, den 08.07.2024 bieten polizeilich ausgebildete Sicherheitsberater für Seniorinnen und Senioren (SfS) Informationen zum Thema "Wie schütze ich mich vor Betrügern" in Wiesbaden an.

Von 10 Uhr bis 14 Uhr können Sie sich an einem Stand innerhalb der dortigen GLOBUS Markthalle über die aktuellen Arbeitsweisen von Betrügern informieren.

Hierzu zählen zum Beispiel:

- Schockanrufe, - falsche Polizeibeamte und falsche Handwerker, - Enkeltrick an der Haustür und am Telefon, - etc.

Die Sicherheitsberater für Seniorinnen und Senioren geben Ihnen Tipps zum richtigen Verhalten in diesen Situationen.

Aktuelles Informationsmaterial der Polizei rundet das Programm zum Schutz vor Betrügern ab.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell