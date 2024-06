POL-WI: Raub mit Pfefferspray +++ Widerstand bei Festnahme +++ Pfefferspray im Bus versprüht +++ Autoaufbrecher entwenden Arbeitsgeräte +++ Gewerblicher Einbruch +++ Flüchtiger Rollerfahrer festgenommen

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

Wiesbaden (ots)

1. Raub mit Pfefferspray, Wiesbaden-Klarenthal, Graf-von-Galen-Straße, Montag, 24.06.2024, 20.35 Uhr

(mb)Am Montagabend wurde ein 29-Jähriger in Wiesbaden im Rahmen eines Privatgeschäfts mit Pfefferspray besprüht und ausgeraubt.

Zur Abwicklung des Geschäftes verabredete sich der Geschädigte mit dem Verkäufer im Wiesbadener Stadtteil Klarenthal. Als der Mann gegen 20.35 Uhr vor dem Mehrfamilienhaus Graf-von-Galen-Straße 23 ankam, traf er auf zwei männliche Unbekannte, die sich als Geschäftspartner zu erkennen gaben. Während des Verkaufsgesprächs setzte sich der Ausgeraubte auf eine Bank und zeigte den vereinbarten Kaufpreis vor. In diesem Moment sprühte einer der beiden Unbekannten mit einem Pfefferspray in das Gesicht des 29-Jährigen. Der andere Unbekannte ergriff zudem das Bargeld in einer Höhe von über 3.000 Euro und steckte es ein. Anschließend ergriffen die Unbekannten die Flucht in Richtung der Hausnummer 11. Der Geschädigte konnte die Verfolgung der beiden aufgrund der Wirkung des Reizstoffes nicht aufnehmen und wurde im Nachgang von einer Rettungswagenbesatzung erstversorgt. Die Täter waren im Alter von 18 bis 20 Jahren. Einer war 1,75 m bis 1,80 m groß, schlank und sprach akzentfrei Deutsch. Er war mit einer beige-braunen Gucci-Cap, einer blauen Skinny-Jeans und Sneaker bekleidet und führte eine graue Umhängetasche der Marke "Goyard" im Monogrammmuster mit. Sein schwarzes Haar war seitlich rasiert, auf der Kopfdecke waren leichte Locken zu erkennen. Der zweite Räuber war 1,70 m bis 1,75 m und von kräftiger Statur. Seine hellbraunen Haare hatten einen Boxerschnitt. Er hatte eine Umhängetasche dabei und trug ein schwarzes T-Shirt mit weißer Schrift. Bei der Aufschrift könnte es sich um "Valentino" gehandelt haben.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Widerstand bei der Festnahme geleistet, Wiesbaden-Westend, Platz der Deutschen Einheit, Montag, 24.06.2024, 23.45 Uhr

(mb)Ein 23-Jähriger leistete am Montagabend in Wiesbaden Widerstand, als er nach einer vorausgegangenen Körperverletzung festgenommen werden sollte.

Um 23.45 Uhr wurde das 1. Polizeirevier von einer wechselseitigen Körperverletzung am Platz der Deutschen Einheit unterrichtet. Zwei Streifenteams wurden umgehend nach draußen entsandt. Einer der Beteiligten der Körperverletzung entfernte sich entgegen der Aufforderung, stehenzubleiben, fußläufig und stellte sich vor ein Auto in der Bleichstraße. Da er bei der anschließenden Festnahme Widerstand leistete, wurde der 23-Jährige zu Boden gebracht und gefesselt. Als der Festgenommene lautstark schrie, ergriffen anwesende Unbeteiligte Partei für ihn. Auf dem Revier wurden dem Mann zudem noch Fußfesseln angelegt, da er sich auch beim Abtransport zur Dienststelle wehrte. Weder die eingesetzten Polizeibeamten noch der Festgenommene wurde bei den Maßnahmen verletzt. Während seines Aufenthaltes beim 1. Polizeirevier beruhigte sich der 23-Jährige, sodass ihm ein Platzverweis ausgesprochen und er anschließend entlassen wurde. Der Mann muss sich nun wegen der Körperverletzung und des Widerstandes verantworten. Gegen den anderen Beteiligten der Körperverletzung wurde ebenfalls ein Verfahren eröffnet.

3. Pfefferspray im Bus versprüht, Wiesbaden-Dotzheim, Ludwig-Erhard-Straße, Montag, 24.06.2024, 14.15 Uhr

(mb)Am Montagmittag versprühte ein Unbekannter in einem Bus in Wiesbaden Pfefferspray und flüchtete.

Gegen 14.15 Uhr war die Buslinie 23 in der Ludwig-Erhard-Straße unterwegs, als drei Fahrgäste aus dem vorderen Bereich erst ein Husten aus dem hinteren Bereich vernahmen, dann selbst ein Kratzen im Hals verspürten und daraufhin den Busfahrer zum Anhalten aufforderten. Nachdem der Busfahrer an der Haltestelle "Dr. H. Schmidt Kliniken" die Türen öffnete, flüchtete eine dreiköpfige Personengruppe unerkannt aus dem hinteren Bereich in unterschiedliche Richtungen. Ersten Ermittlungen zufolge hatte einer der Drei zuvor ein Pfefferspray aus dem Rucksack geholt und es einem seiner Begleiter gegeben, der mit dem Spray in Richtung Boden sprühte. Durch den Sprühstoß wurden insgesamt vier Fahrgäste verletzt. Die drei Flüchtigen waren im ungefähren Alter von 18 Jahren. Der Pfeffersprayer war circa 1,70 m groß, sehr schlank, und hatte seine braunen Haare zum Zopf gebunden. Er trug eine schwarze Weste und eine schwarze Hose. Der Herausgeber des Sprays war 1,75 m groß, ebenfalls sehr schlank und war mit einem schwarzen Basecap, einem schwarzen Oberteil und schwarzer Hose bekleidet. Der Dritte war 1,90 m groß, schlank, und trug ein blaues T-Shirt und eine schwarze Hose.

Wer Hinweise zu den drei Personen geben kann, wird gebeten, sich mit dem Haus des Jugendrechts in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2610 in Verbindung zu setzen.

4. Autoaufbrecher entwenden Arbeitsgeräte, Wiesbaden-Erbenheim, Wandersmannstraße, Samstag, 22.06.2024, 16 Uhr bis Montag, 24.06.2024, 7.30 Uhr

(mb)Von Samstagmittag bis Montagmorgen waren Autoaufbrecher in Wiesbaden unterwegs, die es auf Arbeitsgeräte abgesehen hatten.

Im Tatzeitraum schlugen sie bei einem in der Wandersmannstraße in Höhe der Hausnummer 65 geparkten weißen VW Crafter zu. Nachdem sie eine Seitenscheibe eingeschlagen hatten, entriegelten sie das Fahrzeug und entwendeten Arbeitsmaschinen im Wert von knapp 3.000 Euro. Mit ihrer Beute entkamen sie unerkannt. Der Sachschaden wird auf circa 200 Euro beziffert.

In dem Fall ermittelt das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei und bittet um Hinweise, die unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 abgegeben werden können.

5. Gewerblicher Einbruch, Wiesbaden-Amöneburg, Unterer Zwerchweg, Freitag, 21.06.2024, 20.30 Uhr bis Montag, 24.06.2024, 4.30 Uhr

(mb)Zwischen Freitagabend und Montagmorgen wurde in Wiesbaden ein gewerbliches Gebäude von Einbrechern heimgesucht.

Unbekannte Täter gelangten auf unbekannte Art und Weise in das Innere des Tatobjektes und begaben sich ungehindert in den Anbau, der als Cafeteria genutzt wird. Dort brachen die Täter den Kaffeeautomaten auf und entwendeten das vorgefundene Münzgeld in Höhe von knappen 20 Euro. Der hinterlassene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer (0611) 345 0 zu melden.

6. Flüchtiger Rollerfahrer festgenommen, Wiesbaden, Mz-Kostheim, Hochheimer Straße, Sonntag, 23.06.2024, 23.20 Uhr

(mb)Im Rahmen der Streife wurden Polizeibeamte des 2. Polizeireviers am Sonntag gegen 23.20 Uhr in der Hochheimer Straße in Wiesbaden auf einen Rollerfahrer aufmerksam, da an dem Zweirad kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Beim Versuch diesen zu kontrollieren, flüchtete der Motorroller über einen Gehweg in Richtung Waldhofstraße. Kurz darauf konnten zum einen der abgestellte Roller in der Waldhofstraße, als auch der Fahrer in Mitten einer Personengruppe in der Hochheimer Straße angetroffen werden. Der Motorroller wurde abgeschleppt. Ob dieser entwendet worden ist, bedarf der weiteren Ermittlung. Da der Fahrer alkoholisiert war und zudem der Verdacht bestand, dass er noch Drogen konsumiert hatte, wurde er zwecks Blutentnahme zum Polizeirevier verbracht. Einen Führerschein konnte der festgenommene 25-Jährige ebenfalls nicht vorweisen. Während der Anzeigenaufnahme meldete sich außerdem noch ein Fußgänger, der zuvor bei der Flucht über den Gehweg beinahe angefahren wurde, wenn er nicht ausgewichen wäre. Da sich nicht nur der Fahrer unkooperativ verhielt, wurde einem 39-jährigem Begleiter ein Platzverweis ausgesprochen. Er kam diesem Verweis nicht nach und wurde in Gewahrsam genommen, wobei er die Polizeibeamten beleidigte. Eine entsprechende Anzeige wurde eröffnet.

