Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mehrfach straffällig +++ Fahrraddiebe unterwegs +++ Versuchter Einbruch +++ Auto aufgebrochen +++ Auseinandersetzung in der Fußgängerzone +++ Fahrzeug überschlagt sich +++ Fußgängerin angefahren

Wiesbaden (ots)

1. Mehrfach straffällig,

Wiesbaden, Mz-Kastel, Rampenstraße, Mittwoch, 26.06.2024, 19.50 Uhr bis 20.50 Uhr

(mb)Am gestrigen Mittwochabend wurde ein 30-Jähriger in Wiesbaden nach der Belästigung einer Jugendlichen festgenommen. Auch gegenüber der Streifenbesatzung verhielt er sich noch straffällig.

Gegen 19.50 Uhr wurde eine 17-jährige Jugendliche von dem Mann am Rheinufer in der Rampenstraße belästigt. Die von Zeugen informierte Streifenbesatzung konnte den Belästiger unweit des Tatortes festnehmen. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung zeigte sich der alkoholisierte Angetroffene unkooperativ. Zudem beleidigte und bedrohte er die Beamten. Beim Verbringen in den Streifenwagen spuckte der 30-Jährige außerdem einen Polizeibeamten an. Da er auch im Streifenwagen randalierte und um sich trat, wurden ihm neben den Handfesseln auch noch Fußfesseln angelegt. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann ins Polizeigewahrsam eingeliefert. Mehrere Delikte werden ihm nun zur Last gelegt.

2. Fahrraddiebe am Mittwochnachmittag unterwegs, Wiesbaden, Zieglerstraße und Hollerbornstraße, Mittwoch, 26.06.2024, 14.45 Uhr bis 18.45 Uhr

(mb)Am Mittwochnachmittag traten Fahrraddiebe im Wiesbadener Stadtgebiet in Erscheinung. In einem Fall wurden die Täter bei der Tatausführung beobachtet.

Zwischen 14.45 Uhr und 15.15 Uhr wurde ein in der Zieglerstraße in Höhe der Hausnummern 25 bis 27 abgestelltes graues Pedelec der Marke "Focus" Typ "Aventura 6.7" von den Tätern entwendet. Das Diebesgut hat einen geschätzten Wert von circa 4.000 Euro. Zwischen 16.15 Uhr und 18.45 Uhr fiel den Kriminellen ein grünes E-Bike der gleichen Marke und des gleichen Modells samt einem Anhänger in die Hände. Das Zweirad war währenddessen in der Hollerbornstraße in Höhe der Hausnummer 9 postiert. Der Anhänger konnte später in der Daimlerstraße in Höhe Hausnummer 7 vorgefunden und wieder an die Besitzerin ausgehändigt werden. Durch das gewaltsame Abtrennen vom Fahrrad entstand hieran Sachschaden. Das Pedelec hat einen Wert von ungefähr 3.300 Euro. Gegen 17.50 Uhr wurde ein weiteres Zweirad in der Hollerbornstraße von Unbekannten angegangen. Nachdem die beiden Täter das Fahrradschloss aufgebrochen hatten und im Begriff waren, das Zweirad wegzutragen, wurden sie von einer Zeugin angesprochen. Daraufhin wurde das Rad fallengelassen und die Unbekannten ergriffen die Flucht in Richtung Dotzheimer Straße. Die Täter waren im geschätzten Alter von 25 Jahren, schlank, von südländischem Erscheinungsbild und hatten kurze schwarze, lockige Haare . Einer war circa 1,80 m groß und trug ein türkises T-Shirt sowie schwarze Shorts. Der andere war circa 1,75 m groß und war mit einem schwarzen T-Shirt sowie schwarzen Shorts bekleidet. Das Rennrad der Marke "Canyon" Modell "CF SL 8" hat einen Wert von über 4.000 Euro. Durch die Tat entstand Sachschaden an dem Zweirad.

In allen Fällen nimmt das 4. Polizeirevier in Wiesbaden sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2540 entgegen.

3. Einbruch in Kfz-Werkstatt misslingt,

Wiesbaden-Nordenstadt, Ostring, Dienstag, 25.06.2024, 20.15 Uhr bis Mittwoch, 26.06.2024, 7.30 Uhr

(mb)Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen wurde eine Kfz-Werkstatt in Wiesbaden von Einbrechern heimgesucht.

Im Zeitraum von 20.15 Uhr und 7.30 Uhr näherten sich die Einbrecher der in der Straße "Ostring" ansässigen Kfz-Werkstatt. Anschließend versuchten die Täter die stählerne Notausgangstür erfolglos aufzuhebeln. Als dies misslang, machten sie sich an einem Fenster zu schaffen. Es gelang den Tätern allerdings nicht, in den Innenraum einzudringen. Unerkannt entfernten sie sich letztlich vom Tatort. Der hinterlassene Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

4. Auto aufgebrochen,

Wiesbaden, Prinzessin-Elisabeth-Straße, Mittwoch, 26.06.2024, 16 Uhr bis 21 Uhr

(mb)Am Mittwoch brachen Unbekannte ein Auto in Wiesbaden auf und entwendeten aus dem Inneren eine Handtasche und einen Rucksack.

Zwischen 16 Uhr und 21 Uhr parkte ein schwarzer VW Sharan in der Prinzessin-Elisabeth-Straße in Höhe der Hausnummer 2. In diesem Zeitraum schlugen Unbekannte das hintere Seitenfenster der Beifahrerseite ein, um sich Zugriff auf das Innere des Autos zu verschaffen. So gelangten sie an eine Handtasche und einen Rucksack, die im Kofferraum des Fahrzeugs gelagert waren. Mit der Beute suchten sie dann unerkannt das Weite. Der Sachschaden am Kfz beträgt etwa 300 Euro. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Im schwarzen Carhatt Rucksack und der beigen Calvin Klein Handtasche befanden sich Kleidungsstücke, technische Geräte und persönliche Gegenstände.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt nun in diesem Sachverhalt und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Auseinandersetzung in der Fußgängerzone, Wiesbaden-Mitte, Langgasse, Mittwoch, 26.06.2024, 19.55 Uhr

(mb)Gestern Abend kam es in der Wiesbadener Fußgängerzone zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Eine Person wurde verletzt.

Gegen 19.55 Uhr traf ein 25-Jähriger in der Langgasse in Höhe der Hausnummer 1 auf eine siebenköpfige Personengruppe. In der Folge kam es zu einem verbalen Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte. Dabei wurde der 25-Jährige verletzt und musste durch eine Rettungswagenbesatzung erstversorgt werden. Die Personengruppe flüchtete nach der Tat. Im Rahmen der Fahndung wurden zwei 18-Jährige aus der Gruppe festgenommen. Die Angaben zum Tatablauf sind widersprüchlich. Während der Verletzte angibt, im Rahmen der verbalen Auseinandersetzung unvermittelt von mehreren angegriffen worden zu sein, behaupten die Festgenommenen, dass sie erst beleidigt, dann angegriffen wurden und sie sich zur Wehr setzten. Ein noch flüchtiger Täter wird mit orientalischem Erscheinungsbild, mit braunen lockigen Haaren, die seitlich abrasiert waren, und einer roten Trainingsjacke beschrieben.

Das Haus des Jugendrechts in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2610.

6. Fahrzeug überschlägt sich,

Wiesbaden, Mz-Kostheim, Hauptstraße, Donnerstag, 27.06.2024, 1.15 Uhr

(mb)In der Nacht zum Donnerstag stieß in Wiesbaden eine 24-Jährige mit ihrem Fahrzeug gegen einen geparkten Pkw und überschlug sich.

Die Unfallverursacherin war gegen 1.15 Uhr mit ihrem braunen Audi A 4 in der Hauptstraße aus Richtung Winterstraße kommend in Richtung der Kostheimer Landstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 144 kam sie dann plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten Ford Transit. Dabei überschlug sich der Audi und landete auf der linken Fahrzeugseite. Die Fahrerin kletterte anschließend eigenständig aus dem Fahrzeug. Durch eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung wurde die 24-Jährige erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird insgesamt auf circa 20.000 Euro geschätzt. Ersten Ermittlungen zufolge könnte die Unfallverursachung in der Verwendung eines Handys während der Fahrt mit einhergehender Unachtsamkeit liegen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

7. Fußgängerin angefahren,

Wiesbaden, Rheinstraße, Mittwoch, 26.06.2024, 9.20 Uhr

(mb)Gegen 9.20 Uhr befuhr eine 69-Jährige mit ihrem blauen Citroen C 3 die Rheinstraße von der Wilhelmstraße aus kommend in Richtung Luisenplatz. Zu diesem Zeitpunkt beabsichtigte eine 46-Jährige die Rheinstraße auf Höhe der Hausnummer 33 an einer dafür nicht vorgesehenen Stelle von dem Gehweg in Richtung Grünstreifen zu überqueren. Die Autofahrerin übersah dabei die Fußgängerin und kollidierte mit dieser. Die Fußgängerin wurde zunächst auf das Autodach geschleudert und kam im Anschluss durch den Bremsvorgang auf dem Boden zum Liegen. Die 46-Jährige erlitt diverse Verletzungen und wurde mittels eines Rettungswagens in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Citroen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Das 1. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Unfallsachbearbeitung übernommen.

