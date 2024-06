Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Festnahme nach mehreren Straftaten mit Widerstand +++ Mit Messer Geld gefordert +++ Einbrecher wird überrascht +++ Geldwechseltrick +++ Fahrradfahrer erbeutet Handtasche +++ Einbruch in Garage

Wiesbaden (ots)

1. Festnahme nach mehreren Straftaten mit Widerstand, Wiesbaden, Murnaustraße, Dienstag, 25.06.2024, 4.25 Uhr

(mb)Ein 47-Jähriger leistete am frühen Dienstagmorgen in Wiesbaden Widerstand, als er nach der Verübung mehrere Straftaten festgenommen wurde.

Um 4.25 Uhr erreichte ein Notruf die Polizei. Wie sich später herausstellte, war es zwischen dem Anrufer und dem 47-Jährigen zuvor in der Murnaustraße zum Streit gekommen. In dessen Verlauf warf der Beschuldigte erst mit einer Getränkedose gezielt nach seinem Gegenüber. Bei der erneuten Zusammenkunft kurze Zeit später schlug der Aggressor den Anzeigenerstatter und entwendete dessen Rucksack. Als eine Streifenbesatzung eintraf, setzte sich der 47-Jährige auf sein Fahrrad und fuhr in unsicherer Weise mit dem Rucksack davon. Bei der Verfolgung durch die Einsatzkräfte stürzte der Radfahrer ohne Fremdeinwirkung. Doch anstatt den polizeilichen Aufforderungen Folge zu leisten, ging der Geflohene in bedrohlicher Haltung auf die Beamten zu. Mittels körperlicher Gewalt und dem Einsatz des Tasers musste der Mann zu Boden gebracht und gefesselt werden. Gegen die Festnahme und auch bei der späteren Blutentnahme in den Räumlichkeiten des 1. Polizeireviers leistete der unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende Aggressor massiven Widerstand. Letztlich wurde der Festgenommene auf Anordnung eines Richters ins Polizeigewahrsam eingeliefert. Die Beamten blieben unverletzt. Die leichten Verletzungen des Mannes wurden versorgt. Das mitgeführte Fahrrad wurde sichergestellt, da dieses ebenfalls entwendet war. Der 47-Jährige muss sich nun mehreren Delikten darunter Körperverletzung, Diebstahl, Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss und Widerstand verantworten.

2. Mit Messer Geld gefordert - Festnahme, Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Mittwoch, 26.06.2024, 6.40 Uhr

(mb)Am frühen Mittwochmorgen bedrohte ein Obdachloser eine 45-Jährige mit einem Messer und forderte Bargeld. Der verhaltensauffällige Täter konnte kurz nach seiner Flucht festgenommen werden.

Gegen 6.40 Uhr hielt sich die Geschädigte im Erdgeschoss eines Einkaufszentrums am Bahnhofsplatz auf, als der Täter, der zuvor schon durch laute Schreie aufgefallen war, mit einem Messer in der Hand auf sie zuging und Bargeld forderte. Gemeinsam begaben sich beide zum nahegelegenen Geldautomaten, um Geld abzuheben. Mit 45 Euro flüchtete der Mann anschließend in Richtung Hauptbahnhof. Im Rahmen der Fahndung wurde der Obdachlose, der erneut herumschrie und Gegenstände um sich warf, von einer Streife der Bundespolizei festgenommen. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Festgenommene an eine Fachklinik überstellt. Die 45-Jährige bleib körperlich unversehrt.

3. Einbrecher wird überrascht,

Wiesbaden-Biebrich, Weißenseestraße, Sonntag, 23.06.2024, 14 Uhr bis 16 Uhr

(mb)Wie der Polizei erst gestern mitgeteilt wurde, kam es am vergangenen Sonntagmittag zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung im Wiesbadener Stadtteil Biebrich durch einen Unbekannten.

Der Täter gelangte zwischen 14 Uhr und 16 Uhr auf unbekannte Art und Weise in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Weißenseestraße und öffnete dann geschickt die Tür einer im ersten Stock gelegenen Wohnung. Im Wohnungsflur angelangt, wurde der Fremde vom anwesenden Wohnungsnutzer erblickt. Hiervon sichtlich überrascht, ergriff der Eindringling sofort die Flucht in unbekannte Richtung. Der Einbrecher war 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,80 m groß, hatte eine sportliche Figur und blondes, kurzes Haar mit Seitenscheitel. Bekleidet war er mit einem hellen T-Shirt und einer hellen Hose.

Die Ermittlungen hierzu wurden von der Kriminalpolizei in Wiesbaden aufgenommen. Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Betrüger fragt nach Wechselgeld,

Wiesbaden-Naurod, Fondetter Straße, Dienstag, 25.06.2024, 17.30 Uhr

(mb)Am Dienstagnachmittag hat ein Betrüger in Wiesbaden eine Seniorin mit einem Geldwechseltrick übers Ohr gehauen.

Gegen 17.30 Uhr wurde die Geschädigte durch den Unbekannten im Eingangsbereich eines Supermarktes in der Fondetter Straße angesprochen und gefragt, ob sie ihm Münzgeld wechseln könne. Die hilfsbereite 83-Jährige öffnete daraufhin ihr Portemonnaie und kam der Bitte nach. Allerdings entwendete der Mann in einem Moment, als die Seniorin wegschaute, offensichtlich auch das Scheingeld in Höhe von 140 Euro, was die Geschädigte erst später feststellte. Anschließend entfernte sich der Betrüger unerkannt. Er war 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,75 m groß und von normaler Statur. Der Mann sprach mit einem leichten ausländischen Akzent, hatte kurze dunkle Haare und trug eine lange Hose.

Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand auf Wechselgeld anspricht. Die Täter nutzen oft die Gelegenheit in den Momenten, in denen die Opfer ihre Geldbörsen ohnehin in der Hand haben, wie beispielsweise an Parkschein- oder Geldautomaten. Wenn Sie hilfsbereit sein wollen, achten Sie darauf, dass Sie Ihre Geldbörse fest in der Hand halten und vom Ansprechpartner abgewandt nach passendem Kleingeld durchsuchen. Ganz wichtig: Die Finger eines Unbekannten haben an und in Ihrer Geldbörse nichts verloren!

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu der Tat und dem Täter unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Fahrradfahrer erbeutet erneut eine Handtasche, Wiesbaden, Paulinenstraße, Dienstag, 25.06.2024, 13.10 Uhr

(mb)Ein Fahrradfahrer hat am Dienstagmittag in Wiesbaden im Vorbeifahren die Handtasche einer Passantin entwendet und floh unerkannt.

Als sich die Geschädigte fußläufig im Einmündungsbereich Paulinenstraße/Parkstraße befand, näherte sich ihr ein Unbekannter auf einem Fahrrad und riss der Frau die umgehängte Handtasche vom Arm. Anschließend flüchtete der Dieb in die Parkanlage "Am Warmen Damm". Der Langfinger war zwischen 35 und 40 Jahre alt, circa 1,80 m groß und von normaler Gestalt. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild, dunkle, kurze Haare und trug ein weißes T-Shirt, eine kurze, dunkle Hose sowie Sneaker. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich zuletzt am 15.06.2024 auf dem Kurhausplatz. Ob ein Zusammenhang zwischen den Tagen besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Das 1. Polizeirevier in Wiesbaden hat auch hier die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu dem Fahrrad fahrenden Dieb unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

6. Einbruch in Garage,

Wiesbaden-Delkenheim, Traunsteiner Straße, Montag, 24.06.2024, 18 Uhr bis Dienstag, 25.06.2024, 16 Uhr

(mb)Zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag brachen Unbekannte in Wiesbaden in eine Garage ein und machten reichlich Beute.

Im Tatzeitraum gelangten der oder die Täter auf unbekannte Art und Weise in die an ein Einfamilienhaus angrenzende Garage in der Traunsteiner Straße. Mit dem vorgefundenen Diebesgut, zwei E-Bikes, zwei Mountainbikes, einem Hochdruckreiniger und einer Werkzeugkiste, entkamen die Täter unerkannt. Die Höhe des erlangten Gutes wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Sachschaden an der Garage entstand nicht. Möglicherweise waren die Täter mit einem Fahrzeug unterwegs, um die Beute abzutransportieren.

Täterhinweise liegen in diesem Fall nicht vor. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2440 um Hinweise.

7. Mountainbike vom Schulgelände entwendet, Wiesbaden-Westend, Platz der Deutschen Einheit, Dienstag, 25.06.2024, 18 Uhr bis 21 Uhr

(mb)Am gestrigen Abend wurde in Wiesbaden ein Mountainbike von einem Schulgelände durch einen Unbekannten entwendet.

Zwischen 18 Uhr und 21 Uhr war das Zweirad auf einem Schulgelände am Platz der Deutschen Einheit an einem Fahrradständer gesichert abgestellt. Als die Besitzerin zum Abstellort zurückkehrte, stellte sie das Fehlen des Rades fest. Das blaue Mountainbike der Marke "Cube" Modell "Reaction C:62 ONE" hat einen Wert von circa 1.600 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge könnte es sich bei dem Dieb um einen 25 bis 30 Jahre alten Mann mit dunklen, kurzen Haaren und einem dunklen Bart handeln. Der Tatverdächtige trug eine Brille und war mit einem blauen T-Shirt mit der hellen Aufschrift "Hollister" und einer roten Möwe sowie mit einer dunklen Hose und weißen Turnschuhen bekleidet.

Hinweise auf die Tat nimmt das ermittelnde 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2440 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell