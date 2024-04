POL-LIP: Lügde. Tageseinahmen geraubt - Zeugen gesucht.

Lippe (ots) - Rund um Ostern waren Wohnungseinbrecher in Lippe aktiv. In Detmold rief Samstagnacht (30.03.2024) ein Zeuge die Polizei, nachdem er kurz vor Mitternacht zwei verdächtige Personen an einem Nachbarshaus in der Barntruper Straße bemerkte. Die Unbekannten waren augenscheinlich in das Haus eingebrochen und hatten es durchsucht. Was gestohlen wurde, steht ...

