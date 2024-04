Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold/Blomberg. Wohnungseinbrüche rund um Ostern.

Lippe (ots)

Rund um Ostern waren Wohnungseinbrecher in Lippe aktiv. In Detmold rief Samstagnacht (30.03.2024) ein Zeuge die Polizei, nachdem er kurz vor Mitternacht zwei verdächtige Personen an einem Nachbarshaus in der Barntruper Straße bemerkte. Die Unbekannten waren augenscheinlich in das Haus eingebrochen und hatten es durchsucht. Was gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Ebenfalls in Detmold brachen Unbekannte Sonntagabend (31.03.2024) kurz vor 21 Uhr in ein Wohnhaus in der Rosenstraße ein. Sie stahlen einen Tresor mit Schmuck und flohen unerkannt. Der Tresor wurde später in der Quellenstraße in Lage von einem Bürger leer gefunden. Die Ermittlungen dauern an.

In Blomberg-Eschenbruch drangen Unbekannte zwischen 19 und 22:30 Uhr am Samstag (30.03.2024) in ein Wohnhaus und ein angrenzendes Firmengebäude in der Straße Klus ein. Ob Beute gemacht wurde, ist noch unklar.

Zeugenhinweise zu den Einbrüchen erbittet das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090.

