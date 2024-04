Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Kind leicht verletzt.

Lippe (ots)

Ein 10-jähriger Junge wurde am Sonntagnachmittag (31.03.2024) bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Junge fuhr nach bisherigen Erkenntnissen mit seinem Fahrrad auf dem Triftweg und übersah im Einmündungsbereich Am Wehrenteich eine vorfahrtberechtigte 62-Jährige in einem Skoda. Es kam zum Zusammenstoß. Der Junge wurde zur ambulanten Behandlung ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

