POL-WI: Mit Pfefferspray gesprüht +++ Versuchte Wohnungseinbrüche +++ Einbruch in Gaststätte +++ E-Scooter entwendet +++ Taschendiebe unterwegs +++ Kontrollen "Sicheres Wiesbaden"

1. Mit Pfefferspray gesprüht,

Wiesbaden-Mitte, Neugasse, Sonntag, 30.06.2024, 1.20 Uhr

(mb)In der Nacht zum Sonntag kam es in Wiesbaden zu einer Körperverletzung durch Pfefferspray. Gegen 1.20 Uhr stellten sich der Geschädigte und seine Bekannte aufgrund des starken Regenfalls im Kreuzungsbereich Neugasse/Langgasse unter. Plötzlich seien zwei männliche Personen auf sie zugekommen, wovon einer Pfefferspray in das Gesicht des Anzeigenerstatters gesprüht und etwas in einer ausländischen Sprache gesagt habe. Anschließend entfernten sich die beiden Unbekannten wieder. Der Mann mit dem Pfefferspray war etwa 1,70 m groß. Er hatte einen Vollbart und trug eine weiße Kapuzenjacke. Dessen Begleiter soll eine kräftige Statur gehabt haben. Aufgrund der zeitverzögerten Anzeigenerstattung war die Hinzuziehung eines Rettungswagens nicht mehr von Nöten.

Das 1. Polizeirevier in Wiesbaden ermittelt nun in diesem Sachverhalt und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

2. Versuchte Wohnungseinbrüche,

Wiesbaden, Käthe-Kollwitz-Straße und Nordenstadter Straße, Samstag, 29.06.2024, 14.15 Uhr bis Sonntag, 30.06.2024, 13 Uhr

(mb)Am Wochenende trieben Wohnungseinbrecher an zwei Objekten in Wiesbaden ihr Unwesen.

Am Samstag suchten die Täter zwischen 14.15 Uhr und 19.30 Uhr eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Käthe-Kollwitz-Straße heim. Dabei gelangten sie auf unbekannte Art und Weise in das Anwesen und versuchten die Wohnungstür aufzuhebeln. Als dies misslang, zogen die Unbekannten unverrichteter Dinge von dannen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro. Von Samstagabend um 19 Uhr bis Sonntagmittag um 13 Uhr drangen die Einbrecher in ein Zweifamilienhaus in der Nordenstadter Straße ein. Anschließend durchsuchten sie die im Obergeschoss liegende Wohnung nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Bei dieser Tat wurde ein Sachschaden von ungefähr 600 Euro hinterlassen.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Tatorte gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Einbruch in Gaststätte,

Wiesbaden, Spiegelgasse, Sonntag, 30.06.2024, von 2.30 Uhr bis 10.20 Uhr

(mb)Am Sonntag suchten Einbrecher eine Gaststätte in Wiesbaden heim. Die Unbekannten verschafften sich zwischen 2.30 Uhr und 10.20 Uhr über ein Fenster unberechtigt Zutritt in das in der Spiegelgasse ansässige Gewerbe. Im Innern gingen sie anschließend den vorgefundenen Tresor vergeblich an. Letztlich flohen die Täter ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird in einer Höhe von etwa 500 Euro beziffert.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. E-Scooter entwendet,

Wiesbaden-Bierstadt, Nauroder Straße, Sonntag, 30.06.2024, von 17 Uhr bis 19 Uhr

(mb)Am Sonntagnachmittag wurde in Wiesbaden ein E-Scooter entwendet.

Zwischen 17 Uhr und 19 Uhr stellte der Anzeigenerstatter seinen Elektroroller an der Sportanlage in der Nauroder Straße gesichert ab. Als er wiederkehrte, stellte er fest, dass in der Zwischenzeit das Zweirad samt der Sicherung gestohlen wurde. An dem schwarzen Scooter der Marke "Ninebot" Modell "Max G2 D" waren zum Zeitpunkt des Diebstahls die Versicherungskennzeichen "717 - NOZ" angebracht. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von über 800 Euro.

Wer Hinweise zum Verbleib des E-Scooters oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

5. Taschendiebe unterwegs - Geschädigten- und Zeugenaufruf, Wiesbaden-Westend, Platz der Deutschen Einheit, Freitag, 28.06.2024, zwischen 12 Uhr bis 14 Uhr

(mb)Wie der Polizei bekannt wurde, kam es am vergangenen Freitag im Bereich der Bushaltestelle "Platz der Deutschen Einheit" in der Wiesbadener Bleichstraße zwischen 12 Uhr und 14 Uhr zu mehreren Taschendiebstählen. Wer sich zu diesem Zeitpunkt dort aufgehalten und etwas Verdächtiges beobachtet hat oder ebenfalls geschädigt wurde, wird gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

6. Kontrollen "Sicheres Wiesbaden",

Wiesbaden, Stadtgebiet, Freitag, 28.06.2024, 19 Uhr bis Samstag, 29.06.2024, 3 Uhr

(mb)In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden erneut Personen- und Fahrzeugkontrollen durch die Landespolizei im Stadtgebiet durchgeführt. Die Einsatzkräfte waren hierbei teilweise auch zu Fuß unterwegs. Die Schwerpunkte der Kontrollmaßnahmen lagen im Bereich der Fußgängerzone und der Reisinger Anlage, dem "Lili" am Hauptbahnhof, dem Schlachthof, dem Biebricher Parkfeld und dem Rheinufer an der Reduit in Mainz-Kastel. An diesen Örtlichkeiten zeigten die Einsatzkräfte Präsenz, um möglichen Auseinandersetzungen vorzubeugen und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar zu sein. Im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr wurden neun Ordnungswidrigkeiten geahndet. Darüber hinaus wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Cannabisgesetz eröffnet. Eine Minderjährige wurde an ihre Erziehungsberechtigte übergeben und herrenloses Betäubungsmittel wurde ebenfalls sichergestellt. Zudem wurde der Regeldienst der Wiesbadener Polizeireviere bei verschiedenen Einsätzen unterstützt. Im Rahmen des Konzeptes "Sicheres Wiesbaden" werden Stadt und Polizei auch zukünftig eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent und ansprechbar sein.

Autobahnpolizei

1. Nach Bedrohung festgenommen,

Wiesbaden, Bundesautobahn 66, Samstag, 29.06.2024, 0.15 Uhr

(wie)In der Nacht von Freitag auf Samstag hat eine Frau an der A 66 bei Wiesbaden erst einen Taxifahrer und dann die Polizei mit einer Stichwaffe bedroht. Sie wurde festgenommen. Die 69-Jährige hatte ein Taxi bestiegen und wollte sich in Richtung Frankfurt fahren lassen. Während der Fahrt zweifelte der Taxifahrer die Zahlungsfähigkeit der Kundin an, weshalb diese einen messerähnlichen Gegenstand hervorholte und den Fahrer bedrohte. Der 29-Jährige stoppte das Taxi auf der Tankstelle Erbenheim und floh aus dem Fahrzeug. Die Frau verließ das Taxi ebenfalls und stand beim Eintreffen der Polizei vor dem Nachtschalter der Tankstelle. Als sie von den Beamten angesprochen wurde, zog sie wieder das Stichwerkzeug aus der Tasche und bedrohte die Polizisten. Diese forderten sie mit gezogener Schusswaffe auf, das scheinbare Messer fallen zu lassen. Außerdem drohten die Hundeführer den Einsatz des Diensthundes an. Nach mehrfach wiederholter Aufforderung ließ die Frau den Gegenstand endlich fallen und konnte festgenommen werden. Das vermeintliche Messer entpuppte sich als Brieföffner und wurde sichergestellt. Da die Frau weiter vehement Widerstand leistete, um sich spuckte, die Beamten beleidigte und offensichtlich nicht Herrin ihrer Sinne war, wurde sie in einer Fachklinik untergebracht. Strafverfahren wegen der Bedrohungen und dem Erschleichen von Leistungen leiteten die Polizisten ein.

