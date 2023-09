POL-SN: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung der Polizei nach vermisstem 41-jährigen Mann

Schwerin (ots) - Am gestrigen Nachmittag wurde eine 18-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall in Schwerin verletzt: Die Radfahrerin befuhr ersten Erkenntnissen nach gegen 16.30 Uhr den Radweg entlang der B 104 und wurde in Höhe der Einmündung zum Ruhforst vom Wagen einer 70-jährigen Frau aus dem Kreis Ludwigslust-Parchim erfasst, die von der Bundesstraße auf das ...

