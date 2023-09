POL-DA: Viernheim: Einbruch in Elektrofachgeschäft/Kaffeevollautomaten entwendet Darmstadt (ots)

Polizeipräsidium Südhessen

Viernheim: Einbruch in Elektrofachgeschäft/Kaffeevollautomaten entwendet

Viernheim (ots)

Nach einem Einbruch in ein Elektrofachgeschäft am vergangenen Wochenende hat die Kriminalpolizei in Heppenheim die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Kriminellen in der Nacht zum Samstag (16.09.), gegen 3.45 Uhr, Zugang zu dem Geschäft in der Wallstadter Straße. Aus den Räumen entwendeten sie mehrere Kaffeevollautomaten im Wert von mehreren Tausend Euro.

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen: Wer hat zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachten können? Wer kann Hinweise zum Verbleib der Beute geben? Unter der Rufnummer 06252/7060 ist das Kommissariat 21/22 für alle Hinweise von Zeugen zu erreichen.

