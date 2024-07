Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Gem. Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden und des Polizeipräsidiums Westhessen: Zwei Personen bei Gewaltdelikt getötet, Wiesbaden, Kohlheck, Krähenweg, Montag, 01.07.2024, circa 18 Uhr

Wiesbaden (ots)

(he) Gestern Abend kam es in Wiesbaden Kohlheck zu einem Gewaltdelikt, bei dem eine 45-jährige Frau sowie deren 75-jähriger Vater getötet wurden. Als dringend tatverdächtig wurde der 42-jährige Bruder der Getöteten, bzw. Sohn des Getöteten festgenommen. Alle drei Personen waren an der Tatortanschrift gemeldet. Gegen 18:00 Uhr informierte der mutmaßliche Täter telefonisch die Rettungsleitstelle von dem Geschehenen. Unmittelbar wurden Polizei und Rettungskräfte entsandt. Vor Ort erwartete der 42-Jährige die Polizei und ließ sich widerstandslos festnehmen. Im Innern des Mehrfamilienhauses fanden die Einsatzkräfte die zwei leblosen Personen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei war unter anderem mit Spezialisten der Spurensicherung vor Ort im Einsatz. Die polizeilichen Maßnahmen fanden in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Wiesbaden statt. Die Hintergründe der Tat sind bis dato noch unklar. Der Tatverdächtige wurde in das Polizeigewahrsam eingeliefert und soll im Laufe des Tages auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden einem Haftrichter vorgeführt werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können keine weiteren Angaben zu dem Sachverhalt gemacht werden.

