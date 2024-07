Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mit Pfefferspray und Flaschen angegangen +++ Unbekannter droht mit Teppichmesser +++ Trickdiebin erbeutet Rolex +++ Pedelec entwendet

Wiesbaden (ots)

1. Mit Pfefferspray und Flaschen angegangen, Wiesbaden, Moritzstraße, Mittwoch, 03.07.2024, 10 Uhr

(mb)Am Mittwochmorgen kam es in Wiesbaden zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen. Hierbei wurden auch Pfefferspray und Flaschen eingesetzt.

Gegen 10 Uhr wurde die Polizei von dem Sachverhalt unterrichtet. Am Tatort in der Moritzstraße konnten zwei Geschädigte von einer entsandten Streifenbesatzung angetroffen werden. Diese berichteten, dass sie sich zuvor in einer dortigen Gaststätte aufgehalten hatten, als es mit den beiden Unbekannten zum Streit kam. Nachdem sich die Streitigkeit nach draußen verlagert hatte, seien die beiden mit Pfefferspray und Glasflaschen angegangen worden. Die Aggressoren seien anschließend über die Matthias-Claudius-Straße in Richtung Oranienstraße geflüchtet. Im Rahmen der Fahndung konnte ein Täter festgenommen und für polizeiliche Maßnahmen zum 1. Polizeirevier verbracht werden.

Das 1. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2140 entgegen.

2. Unbekannter droht mit Teppichmesser,

Wiesbaden, Bahnhofstraße, Mittwoch, 03.07.2024, 14.40 Uhr

(mb)Am Mittwochmittag kam es in einer Wiesbadener Grünanlage zu einer Bedrohung mit einem Teppichmesser, woraufhin Pfefferspray gegen den Bedroher eingesetzt wurde.

Gegen 14.40 Uhr hielt sich eine dreiköpfige Personengruppe auf einer Parkbank in einer Grünanalge seitlich der Bahnhofstraße auf, als ein männlicher Unbekannter hinzutrat. Dieser habe angefangen zu schreien, ein Teppichmesser hervorgeholt und die Gruppe mit Gesten und Worten bedroht. Während eine Person der Gruppe den Notruf wählte und die Polizei verständigte, ergriffen die anderen beiden nacheinander die Flucht. Hierbei setzte ein Flüchtiger sein Pfefferspray gegen den Unbekannten ein. Der Aggressor entfernte sich daraufhin ebenfalls und soll in einen Bus eingestiegen sein. Die Fahndungsmaßnahmen führten jedoch nicht zur Festnahme des Flüchtigen. Dieser wird mit einer Körpergröße von 1,75 m und einem Alter von circa 20 Jahren beschrieben. Er war mit einer Jeans und weißen Sneakern bekleidet und hatte dunkle, gelockte Haare. Da die Person, die den Notruf tätigte, durch die Pfefferwolke lief, erlitt diese leichte Verletzungen, die allerdings nicht vor Ort versorgt werden mussten. Sowohl gegen den unbekannten Bedroher als auch gegen den Pfeffersprayer wurden entsprechende Anzeigen eröffnet.

Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich mit dem Haus des Jugendrechtes unter der Rufnummer (0611) 345-2610 in Verbindung zu setzen.

3. Trickdiebin erbeutet Rolex,

Wiesbaden-Bierstadt, Bogengasse, Mittwoch, 03.07.2024, 11.45 Uhr

(mb)Am Mittwochmittag erbeutete eine Trickdiebin in Wiesbaden eine Rolex und entkam unerkannt.

Der Geschädigte war gegen 11.45 Uhr in der Bogengasse in Höhe der Hausnummer 13 zu Fuß unterwegs, als die Täterin ihn ansprach und ihn in ein Gespräch verwickelte. Während dieses Gesprächs und bei der Verabschiedung kam es zum Körperkontakt zwischen den beiden. Zuhause angekommen bemerkte der Fußgänger, dass zuvor seine am rechten Handgelenk getragene Uhr nicht mehr vorhanden war. Bei der Uhr handelt es sich um eine Rolex Submariner mit blauem Ziffernblatt im Wert von über 10.000 Euro. Die Unbekannte war von südländischem Erscheinungsbild und sprach erst etwas Deutsch dann Englisch. Sie trug ein beiges Kopftuch, einen weiß-gräulichen, knielangen Mantel, eine weiß-gräuliche Hose und weiße Sneaker der Marke "Reebok".

Das 1. Polizeirevier in Wiesbaden ermittelt in diesem Fall und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2140.

4. Pedelec entwendet,

Wiesbaden, Adolfstraße, Donnerstag, 27.06.2024, 18 Uhr bis Dienstag, 02.07.2024, 7.30 Uhr

(mb)In der Zeit von Donnerstagabend bis Dienstagmorgen wurde in der Wiesbadener Adolfstraße ein E-Bike aus einem Innenhof eines Mehrfamilienhauses gestohlen. Das Pedelec war währenddessen an einem Zaun gesichert angeschlossen. Die unbekannten Täter betraten den Hof und entwendeten das Zweirad samt der Sicherung. Bei dem Pedelec handelt es sich um ein schwarzes Cube Nuride Hybrid Pro 750 Allroad im Wert von fast 3.000 Euro. Aktuell liegen keine Täterhinweise vor.

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls können ihre Hinweise dem 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der (0611) 345-2440 melden.

