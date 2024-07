Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Busfahrer geschlagen und angespuckt +++ Beleidigt, gespuckt und mit Pfefferspray gesprüht +++ Vandalismus in leerstehendem Gebäude

Wiesbaden (ots)

1. Busfahrer geschlagen und angespuckt,

Wiesbaden, Wiesbadener Landstraße, Dienstag, 02.07.2024, 8.15 Uhr

(da)Ein Fahrgast hat am Dienstagmorgen einen Busfahrer geschlagen und bespuckt. Zwischen den beiden Parteien war es gegen 8.15 Uhr wegen des von dem unbekannten Fahrgast mitgebrachten Fahrrads zu einem Streit gekommen. An einer Haltestelle auf der Wiesbadener Landstraße, Ecke Dyckerhoff-Straße eskalierte der Streit derart, dass der Fahrradfahrer dem Busfahrer in das Gesicht geschlagen und angespuckt habe. Der Busfahrer habe sich mit Fußtritten gewehrt, bis der Radfahrer mit seinem Fahrrad in Richtung Otto-Suhr-Ring geflüchtet sei. Es habe sich um einen etwa 1,80 Meter großen Mann mit normaler Statur und dunklem Vollbart gehandelt. Er habe akzentfreies Deutsch gesprochen und sei mit einer schwarzen Harley-Davidson-Kappe, einer schwarzen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet gewesen. Bei seinem Fahrrad habe es sich um ein schwarzes E-Bike gehandelt. Sollte Ihnen die beschriebene Person oder Situation aufgefallen sein, nimmt das 5. Polizeirevier Ihre Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2540 entgegen.

2. Beleidigt, gespuckt und mit Pfefferspray gesprüht, Wiesbaden, Helenenstraße, Montag, 01.07.2024, 13:50 Uhr

(he)Am Montagmittag verletzte und beleidigte ein unbekannter Täter in der Helenenstraße in Wiesbaden drei Personen, indem er diese bespuckte und mit Pfefferspray besprühte. Den Angaben der Geschädigten zufolge sei zunächst eine 23-jährige Pkw-Fahrerin in der Helenenstraße in Richtung Wellritzstraße unterwegs gewesen, als sie mit anderen Fahrzeugen verkehrsbedingt habe anhalten müssen. Zwischen den stehenden Fahrzeugen hindurch sei nun der spätere Aggressor über die Straße gelaufen. Als die Fahrzeuge wieder hätten anfahren können, sei es zu einem Disput zwischen der 23-Jährigen und dem Fremden gekommen. Daraufhin habe der Mann die Pkw-Fahrerin beleidigt, angespuckt und gegen das Fahrzeug, einen schwarzen BMW, geschlagen. Anschließend habe er sich von der Örtlichkeit entfernt, sei jedoch nach 15 Minuten zurückgekehrt um von dem Pkw der Frau, welche diesen in der Nähe abgestellt hatte, ein Foto zu machen. Nun schalteten sich der Onkel und die Mutter der 23-Jährigen ein, woraufhin diese mit Pfefferspray besprüht wurden. Anschließend flüchtete der Unbekannte endgültig. Beschreibung laut Zeugen: circa 22 Jahre, schwarzes T-Shirt, schwarze Hose, schwarzes Basecap mit roter Aufschrift, weiße In-Ear-Kopfhörer, nordafrikanisches Erscheinungsbild. Das 1. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2140 um Hinweise zu dem Täter.

3. Vandalismus in leerstehendem Gebäude, Wiesbaden, Passauer Straße, Freitag, 28.06.2024, 18 Uhr bis Dienstag, 02.07.2024, 7 Uhr

(da)Vandalen haben in den vergangenen Tagen in einem leerstehenden Schulgebäude in Wiesbaden gewütet. Zwischen dem 28. Juni und dem 2. Juli drangen die bislang unbekannten Täter in das Gebäude in der Passauer Straße ein. Im Innern beschädigten sie mehrere Fensterscheiben und Türen sowie noch im Gebäude befindliche Feuerlöscher. Außerdem hinterließen sie diversen Unrat in Form von Getränkedosen. Der Schaden dieser sinnlosen Zerstörungswut wird bislang auf 800 Euro geschätzt. Das 2. Polizeirevier hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345- 2240 entgegen.

