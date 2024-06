Fischerbach (ots) - Am Dienstag kam es auf der Verbindungsstraße zwischen Haslach-Schnellingen und Fischerbach zu einem Verkehrsunfall. Ein in Richtung Schnellingen fahrender Lkw soll hierbei zu weit links gefahren sein und dadurch zur Kollision mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Pkw geführt haben. Der 81-jährige Pkw-Lenker kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im angrenzenden Buschwerk ...

