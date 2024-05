Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

26169 Friesoythe- Sachbeschädigung an Kinderkarussel

Von Samstag, 25.Mai 2024, 21:00 Uhr bis Sonntag, den 26.Mai 2024, 02:46 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person das 86 Jahre alte Kinderkarussell. Das Karussell befand sich zu dieser Zeit sich auf einem Schützenfest in der Thüler Straße. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491-9339-0 entgegen.

26676 Barßel- Fahrzeugbrand

Aufgrund eines technischen Defektes geriet am Samstag, den 25. Mai 2024 gegen 08:50 Uhr in der Müggenbergstraße in Barßel ein PKW während der Fahrt in Vollbrand. Die Insassen konnten rechtzeitig das Fahrzeug verlassen. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Feuerwehr Barßel war mit drei Fahrzeugen und 16 Kameraden rechtzeitig vor Ort und konnte das Fahrzeug ablöschen.

26169 Friesoythe - Fahren unter dem Einfluss alkoholischer Getränke und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, den 26.05.2024, um 03:15 Uhr befuhr ein 37-jähriger Friesoyther mit seinem PKW die Altenoyther Straße in Friesoythe. Die Fahrt fiel einer Funkstreifenbesatzung auf. Der Fahrer stand augenscheinlich unter Einfluss von alkoholischen Getränken. Ein freiwillig durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,81 Promille. Zudem war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus war erforderlich. Im Anschluss wurde die Weiterfahrt untersagt. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell