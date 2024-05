Polizeidirektion Hannover

POL-H: Kurze Beine auf Abwegen: Entlaufenes Pony sorgt für Polizeieinsatz

Hannover (ots)

Ein entlaufenes Mini-Pony namens "John Boy" hat am Samstagmorgen, 11.05.2024, für einen Polizeieinsatz der etwas anderen Art gesorgt.

Das Tier war aus bisher ungeklärter Ursache gegen 06:20 Uhr aus seinem Stall auf dem Schützenplatz getürmt und dann über den Friederikenplatz zum Aegidientorplatz und bis in die Hildesheimer Straße galoppiert. Augenzeugen hatten das Pony beobachtet und die Polizei verständigt. Glücklicherweise war das Verkehrsaufkommen zu dieser Uhrzeit noch relativ gering, sodass es zu keiner Gefährdung kam. Auf der Hildesheimer Straße gelang es den eingesetzten Kräften des Polizeikommissariats Hannover-Döhren das Pony in einen Hinterhof zu verfolgen, wo es sich widerstandslos "festnehmen" ließ. Der in der Zwischenzeit verständigte Halter des Tieres konnte den kleinen Ausreißer daraufhin wohlbehalten in Empfang nehmen und sicher zurück in seinen Stall bringen. /haa, rud

