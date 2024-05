Polizeidirektion Hannover

POL-H: Uetze: Sechs Personen nach Auffahrunfall auf Bundesstraße (B) 214 verletzt

Am Freitag, 10.05.2024, ist ein 42-Jähriger mit einem Transporter ungebremst auf mehrere an einer Ampel wartende Fahrzeuge an der B 214 bei Uetze aufgefahren. Sechs Verkehrsteilnehmende, darunter der Transporterfahrer, wurden bei dem Unfall verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes (VUD) Hannover standen gegen 11:25 Uhr ein 53-Jähriger Gifhorner mit seinem VW Arteon, ein 26-Jähriger Celler mit seinem Ford Focus, ein 61-Jähriger aus Meinersen mit seinem Opel Movano, ein 24-Jähriger aus Hambühren mit seinem Mercedes-Benz CLA, eine 48-Jährige aus Wiesmoor mit ihrem Yamaha-Motorrad und ein 35-Jähriger aus Wiesmoor mit seinem Kawasaki-Motorrad an der Ampel der B 214 zu B 188 in Richtung Süden. Noch während die genannten Verkehrsteilnehmenden standen, fuhr ein 42-Jähriger aus Meinersen ungebremst mit seinem VW Multivan von hinten in die wartende Fahrzeugschlange.

Der Fahrer des Opel Movano und der Fahrer des VW Multivan wurden mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Sah es zunächst noch nach schweren Verletzungen aus, gelten die beiden mittlerweile als leicht verletzt. Der 35-Jährige Motorradfahrer, der Fahrer des Ford Focus sowie seine 30 Jahre alte Beifahrerin und eine 53-jährige Beifahrerin im VW Arteon wurden ebenfalls leicht verletzt.

Die B 214 wurde zum Zwecke der Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten bis 16:00 Uhr in Richtung Süden gesperrt.

Nach ersten Schätzungen ist bei dem Verkehrsunfall ein Schaden von ca. 40.000 Euro entstanden.

Der VUD Hannover ermittelt nun, warum der 42-Jährige ungebremst auf die anderen Fahrzeuge auffuhr. /ms

