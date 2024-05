Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Radfahrer in Seelze stürzt und stirbt trotz Wiederbelebungsversuchen - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Nach einem Unfall an der Bundesstraße (B) 441 in Seelze ist am Mittwoch, 08.05.2024, ein Pedelec-Fahrer verstorben. Der 63-Jährige kam aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und blieb leblos liegen. Trotz der Versuche von Ersthelfern, den Mann wiederzubeleben, verstarb er noch am Unfallort. Die Polizei sucht nun Zeugen des Sturzes.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr der 63-Jährige am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr die B 441 in Seelze in Richtung Wunstorf. Im Kreuzungsbereich der Straßen "Am Zweigkanal" und "Kanalstraße" verlor der Mann auf dem für Radfahrer freigegeben Gehweg aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Pedelec und kam zu Fall. Der Mann stürzte auf den Gehweg und blieb dort regungslos liegen. Ersthelfer, die den Mann bemerkten, leisteten Erste Hilfe und stellten fest, dass der 63-Jährige nicht mehr atmete. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsversuche, die später auch durch einen hinzugerufenen Notarzt fortgesetzt wurden, verstarb der Mann noch am Unfallort.

Der Pedelec-Fahrer wies keine äußerlichen Verletzungen auf, die auf einen Unfall mit einem anderen Verkehrsteilnehmenden hindeuten. Daher sind plötzliche gesundheitliche Probleme als Todesursache nicht auszuschließen. Dennoch bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell