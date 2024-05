Polizeidirektion Hannover

POL-H: Groß Buchholz: 78-Jährige bei Verkehrsunfall tödlich verletzt - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Am Samstag, 11.05.2024, ist eine 78-Jährige über die Straße Osterfelddamm in Hannover-Groß Buchholz gelaufen und wurde dabei von einem Pkw erfasst. Die Frau erlitt bei dem Zusammenstoß tödliche Verletzungen. Trotz Reanimation verstarb sie später im Krankenhaus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes (VUD) Hannover kreuzte die 78 Jahre alte Frau aus Hannover gegen 13:40 Uhr den Osterfelddamm in Höhe der Einmündung zum Haberhof von Westen nach Osten. Ein 84-Jähriger, der mit seinem Mercedes-Benz C180 in Richtung Pasteurallee unterwegs war, konnte seinen Pkw nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr die Frau an. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau zu Boden geschleudert und tödlich verletzt. Die am Unfallort eintreffenden Rettungs- und Einsatzkräfte begannen umgehend mit der Reanimation, bevor eine Rettungswagenbesatzung die Verletzte in ein Krankenhaus brachte. Dort erlag die Frau jedoch ihren Verletzungen.

Der Osterfelddamm wurde für die Zeit der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme bis 16:30 Uhr gesperrt.

Der VUD Hannover hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. Zeugen, die den Unfall oder die Minuten vor dem Zusammenstoß beobachtet haben, werden gebeten, sich beim VUD unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ms

