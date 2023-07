Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Party im Wald

Weimar (ots)

Am Sonntagmorgen wurden mehrere Anwohner durch laute Musik aus ihrem Schlaf gerissen und meldeten sich bei der Polizei Weimar. In einem kleinen Waldgebiet im Balsaminenweg konnte schließlich die Ursache festgestellt werden. An dieser Örtlichkeit feierten circa 60 Jugendliche eine Party mit einer größeren Musikanlage. Die Feierlichkeit wurde durch die eingesetzten Beamten vor Ort beendet, sodass die Anwohner zur Ruhe kamen. Der Verantwortliche muss nun mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen.

