Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfallflucht in Schalke-Nord - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall in Schalke-Nord am Freitag, 12. Juli 2024, Zeugen des Unfalls sowie den Fahrer des beteiligten Fahrzeuges.

Eine 82-jährige Gelsenkirchenerin erschien auf der Polizeiwache und gab an, sie sei am Unfalltag gegen 10 Uhr auf der Uechtingstraße in Richtung Kurt-Schumacher-Straße gelaufen. Etwa in Höhe der Hülsmannstraße sei gegenüberliegend eine Zufahrt zu einem Gewerbegebiet. In diesem Bereich habe sie ein weißes Auto beim Abbiegevorgang angefahren und die Gelsenkirchenerin sei gestürzt. Durch den Sturz verletzte sich die 82-Jährige leicht. Nach dem Unfall sei sie wieder aufgestanden. Der unbekannte Fahrer des beteiligten Autos sei zunächst rückwärts auf die Uechtingsstraße zurückgefahren und habe seine Fahrt danach in Richtung Kurt-Schumacher-Straße fortgesetzt. Der gesuchte Fahrer ist etwa 40 Jahre alt.

Die Polizei bittet den Fahrer des weißen Autos sich zu melden. Gleichzeitig bitten wir Zeugen, die Hinweise zum gesuchten Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, sich ebenfalls telefonisch zu melden. Entsprechende Hinweise an das Verkehrskommissariat unter der 0209 365 6221 oder an die Leitstelle unter der 0209 365 2160.

