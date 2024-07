Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Diebstahl und Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Vom Dach einer Gesamtschule in Erle wurde ein Solarmodul entwendet - die Polizei sucht Zeugen. Der oder die Täter haben sich im Zeitraum zwischen Freitag, 12. Juli 2024, 14.30 Uhr, und Montag, 15. Juli 2024, 8 Uhr, Zutritt zum Dach der Schule an der Mühlbachstraße verschafft. Der Hausmeister bemerkte den Diebstahl sowie die Beschädigungen der Blitzableiter und der Lüftungssysteme am Montagmorgen und verständigte die Polizei. Diese sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können. Entsprechende Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell