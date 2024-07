Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Brandserie im Gelsenkirchener Stadtgebiet - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Zu sechs Bränden musste die Polizei in der Nacht von Sonntag, 14. Juli 2024, auf Montag, 15. Juli 2024, ausrücken. In einigen Fällen löschte die Feuerwehr Gelsenkirchen die Brandherde. In den Stadtteilen Buer und Schalke brannten sowohl Papiercontainer und Mülltonnen als auch Müllansammlungen auf offener Straße. In Bulmke-Hüllen auf der Emmastraße ging gegen 4.30 Uhr auch ein Motorroller in Flammen auf und wurde dadurch zerstört. Die Einsätze fanden zwischen Mitternacht und den frühen Morgenstunden um 5.15 Uhr statt. Die Polizei Gelsenkirchen konnte in der besagten Nacht die Personalien von einem 13-jährigen und einem 15-jährigen Gelsenkirchener feststellen, die eventuell mit den Bränden in Verbindung stehen.

Die Polizei hat Ermittlungen zu den Bränden eingeleitet und sucht Zeugen in allen Fällen. Hinweise an das zuständige Kriminalkommissariat unter den Telefonnummer 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

