POL-GE: Pkw kollidiert mit Baum, Fahrer schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots) - Kurz vor dem Endspiel der Fußball-Europameisterschaft am kommenden Sonntag, 14. Juli 2024, zieht die Polizei Gelsenkirchen insgesamt eine positive Bilanz. Das seit gut zwei Jahren vorbereitete Einsatzkonzept ist in der"heißen Phase" rund um die vier Spiele in Gelsenkirchen aufgegangen. ...

mehr