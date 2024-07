Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Unfall mit Sattelzug

Am Mittwoch verursachte ein 86-Jähriger in Herbrechtingen einen Unfall mit Sachschaden.

Kurz vor 10 Uhr war ein 86-Jähriger in der Fischerstraße unterwegs. An einer Kreuzung fuhr er in die Herbrechtiger Straße ab. Von links kam ein 52-Jähriger mit einem Sattelzug. Der fuhr in Richtung Bolheim und hatte Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Die Polizei Giengen hat den Unfall aufgenommen. Laut Angaben des Seniors habe er wohl den Sattelzug wahrgenommen und an der Einmündung noch gebremst. Da er jedoch mit dem Fuß vom Bremspedal rutschte, geriet er versehentlich auf das Gaspedal seines Mercedes mit Automatikgetriebe. Dadurch konnte er nicht mehr rechtzeitig bremsen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

