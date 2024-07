Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Motorradfahrer rutscht über die Straße

Am Dienstag rutschte ein 62-Jähriger in Ehingen gegen ein abbremsende Auto und zog sich leichte Verletzungen zu.

Mit seiner Yamaha fuhr der 62 -Jährige auf der B492 von Ehingen in Richtung Allmendingen. Auf Höhe der Abzweigung nach Berkach stockte der Verkehr. Deshalb bremste eine 48-Jährige ihren BMW SUV ab. Das hatte wohl der Biker erkannt und leitete eine Bremsung ein. Die war offenbar zu stark und er verlor die Kontrolle über seine Maschine. Das Zweirad kippte zur Seite und rutschte über die Straße. Die Yamaha stieß in das Heck des BMW. Der 62-Jährige schien den Unfall zunächst unverletzt überstanden zu haben, bis auf einen Schock. Ein Rettungswagen kam und brachte den Biker vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Schaden an dem noch fahrbereiten BMW schätzt die Polizei Ehingen auf etwa 2.000 Euro. An der Yamaha wird der Schaden auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Schutzkleidung und Helm sind obligatorisch und sollten Standard sein. Protektoren nehmen die Aufprallenergie auf und verteilen sie auf eine größere Fläche. Bestenfalls können so Brüche vermieden und Prellungen reduziert werden. Bei einem unverhofften Sturz vom Motorrad haben die Hände zwangsläufig Bodenkontakt. Denn Gesetzen der Gravitation kann man nicht entkommen: Bei jedem Sturz sind die Hände unweigerlich betroffen. Deshalb gehören zu einer kompletten Ausrüstung eines Motorradfahrers selbstverständlich auch Handschuhe.

