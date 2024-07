Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Nicht richtig überholt

Zu nah überholte ein Autofahrer einen Radler am Dienstag in Ulm.

Ulm (ots)

Der 75-Jährige fuhr mit seinem Mercedes in der Talfinger Straße. Vor ihm war ein Radler auf dem Radfahrstreifen unterwegs. Den 30-Jährigen überholte der Autofahrer. Dabei schätzte er den Abstand zum Radler falsch ein und streifte diesen mit seinem rechten Außenspiegel. Dadurch stürzt der 30-Jährige. Er zog sich leichte Verletzungen zu und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Das konnte er nach kurzer Behandlung wieder verlassen. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf 300 Euro, den am Herrenrad auf rund 100 Euro.

Fehler beim Überholen führen häufig zu schweren Verkehrsunfällen. "Beim Überholen muss ein ausreichender Seitenabstand zu anderen Verkehrsteilnehmern, insbesondere zu den zu Fuß Gehenden und zu den Rad Fahrenden, eingehalten werden", sagt die Straßenverkehrsordnung. Denn gerade Fußgänger und Radfahrer bewegen sich nicht so geradlinig wie etwa vierspurige Fahrzeuge. Der Abstand sorgt für die nötige Sicherheit. Damit alle sicher ankommen.

