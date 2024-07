Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Vandalen unterwegs

Am Dienstagfrüh beschädigten Unbekannte mehrere Autos in Heidenheim.

Die Fahrzeuge standen in der Ernst-Degeler-Straße am Fahrbahnrand. Um kurz nach 2 Uhr wurde eine Zeugin durch laute Geräusche aus dem Schlaf gerissen. Als die Frau nach draußen schaute, sah sie eine Person wegrennen. Der rief sie noch hinterher. Die Zeugin verständigte die Polizei. Eine Streife kam und überprüfte den Bereich. Dabei stellten die Polizisten fest, dass an drei Fahrzeugen der Marken Ford, Hyundai und Volvo die linken Außenspiegel beschädigt waren. An einem dieser Autos wurde zudem noch der Scheibenwischer an der vorderen Windschutzscheibe abgerissen. Die Polizei Heidenheim (Tel. 07321/322430 hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Der Schaden wird auf etwa 1.200 Euro geschätzt.

