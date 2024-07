Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Setzingen/A7 - Nicht mehr fahrtauglich

Mit unsicherer Fahrweise fiel am Dienstag ein Fahrer eines 3,5 Tonner auf der A7 bei Setzingen auf.

Gegen 11.45 Uhr war eine Polizeistreife auf der A7 unterwegs. Den Beamten fiel ein Opel Klein-Lkw durch seine auffällige Fahrweise zwischen den Anschlussstellen Niederstotzingen und Langenau auf. Das Fahrzeug fuhr in Schlangenlinien und machte mehrfach Tempowechsel. Deshalb wurde der Opel an dem Parkplatz "Vor dem Donauried" ausgeleitet und einer Kontrolle unterzogen. Dabei hatten die Beamten schnell den Verdacht, dass der 36-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Das bestätigte ein Urintest. Der verlief positiv auf Kokain. Ein Arzt nahm ihm Blut ab. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ihm der Führerschein belassen. Sein Opel musste er auf dem Parkplatz stehen lassen. Die Polizeistreife untersagte dem Mann die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Die prüft weitere Maßnahmen gegen den 36-Jährigen.

Hinweis der Polizei: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr. Das fahrerische Können wird durch Alkohol und Drogen leichtfertig überschätzt. Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Kontrolle des Verkehrsmittels sowie körperliche und geistige Fitness!

