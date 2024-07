Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Radfahrer nimmt Autofahrerin die Vorfahrt

Verletzungen zog sich ein Radler am Dienstag zu, nachdem er einem Auto die Vorfahrt auf der B19 bei Königsbronn genommen hatte.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr. Eine 28-Jährige war mit ihrem Seat auf der B19 von Königsbronn in Richtung Oberkochen unterwegs. Ein 19-jähriger Radler fuhr auf der Straße Seegartenhof und wollte die Einmündung an der B19 überqueren. Dabei achtete er wohl nicht auf die vorfahrtsberechtigte Autofahrerin und es kam zum frontalen Zusammenstoß. Der Radler kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei Heidenheim nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am fahrbereiten Seat auf rund 6.500 Euro. Die Höhe des Schadens am Fahrrad ist noch unklar. Ein Angehöriger holte das Bike an der Unfallstelle ab. Einen Helm hatte der Radler getragen.

