POL-UL: (GP) Göppingen - Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Am Dienstag wurde eine 55-Jähriger in Göppingen bei einem Unfall verletzt. Das Auto fuhr weiter.

Ulm (ots)

Gegen 22.30 Uhr befand sich die Fußgängerin auf dem Heimweg. Sie kam aus der Innenstadt und überquerte Höhe Gebäude Nr. 8 die Schwabstraße. Zur gleichen Zeit war ein Auto in der Schwabstraße unterwegs. Das fuhr in Richtung Ulmer Straße. Die 55-Jährige lief noch vor dem herannahenden Auto über die Straße. Die Frau hatte es fast bis zum Gehweg geschafft, als der Pkw an ihr vorbeifuhr. Die Fußgängerin wurde von dem Auto gestreift. Dabei stürzte sie zu Boden und prallte mit dem Genick gegen den Bordstein. Sie zog sich Verletzungen zu und kam mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Der Verkehrsdienst Mühlhausen (Tel. 07335/9626-0) hat nun die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Die Ermittler suchen Zeugen, die Hinweise zum unbekannten Autofahrer geben können. Laut der Verletzten müsste es sich um einen dunklen Pkw handeln. Der fuhr mit lautem Motor an ihr vorbei und die Insassen hatten aus diesem laut herausgejubelt. Möglichweise war das Fahrzeug nach Spielende an einem Autokorso beteiligt und hatte den Streifvorgang mit der Fußgängerin gar nicht mitbekommen.

