Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Brand im Dachgeschoss - Selbstlöschversuch schlägt fehl

Osnabrück (ots)

Am Dienstagabend kam es in Melle in der Theodor-Heuss-Straße zu einem gemeinsamen Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Gegen 20:30 Uhr wurde per Notruf ein Feuer im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Dort kam es aus bisher unbekannter Ursache in einem Abstellraum zu einer starken Rauchentwicklung. Nachdem ein Selbstlöschversuch von zwei Bewohnern fehlschlug, gelang es den Ortsfeuerwehren Melle und Buer das Feuer zu löschen. Durch das Feuer wurde das Dach stark beschädigt. Auch das Dachgeschoss ist aufgrund des hohen Brandschadens nicht mehr bewohnbar. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Eine Einschätzung des Gesamtschadens steht noch aus. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell