Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht im Langenkamp - Polizei sucht mit Hinweisen nach Zeugen

Osnabrück (ots)

Bereits am 09.06.2024 kam es in der Straße Langenkamp zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte ein in Höhe der Hausnummer 2 am Seitenrand geparkten Audi vom Typ A1 im erheblichen Maße. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem Fahrzeug des Flüchtigen um einen VW Caddy oder Renault Kangoo mit polnischem Kennzeichen handelt. Daher suchen die Beamten nun Zeugen, die Hinweise zu derartigen Fahrzeugen geben können, die eine nicht unerhebliche Beschädigung aufweisen. Hinweise werden unter 0541/327-2515 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell