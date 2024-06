Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W.: Autodächer als Trampolin genutzt? Unbekannter demolierte Fahrzeuge im Moorgarten - Weitere Sachbeschädigungen im Nahbereich - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Samstagabend (19 Uhr) und Sonntagmorgen (6 Uhr) kletterte ein Unbekannter nacheinander auf zwei Dächer von geparkten Autos und hüpfte bis zur Eindellung. Die betroffenen Fahrzeuge, ein Opel und ein VW, standen in der Sackgasse Moorgarten. In derselben Nacht wurden drei weitere Fahrzeuge in der nahegelegenen Dorfstraße sowie in der Straße Am Kirchplatz beschädigt. Womöglich ließ die Sprungkraft des Täters nach, der Mann trat stattdessen willkürlich gegen die Außenspiegel der Fahrzeuge. Die Polizei vermutet, dass es sich bei den Tätern um Jugendliche handelt. Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter der Telefonnummer 05401/83160 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell