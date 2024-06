Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte/Wallenhorst: Einbrüche im Nordkreis am helllichten Tag - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Sonntag kam es in Bohmte und Wallenhorst zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser. Zwischen 12 Uhr und 20 Uhr verschafften sich Unbekannte mit Gewalt Zugang zu den Häusern in den Straßen Hauweg (Bohmte) und Porschestraße (Wallenhorst). Im Innern hinterließen die Täter ein regelrechtes Schlachtfeld und erbeuteten in beiden Fällen Bargeld. Die Polizei bittet nun Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder sonst Hinweise zu den Tätern geben können, sich zu melden. Tel Bohmte: 05471 9710 ; Polizei Bramsche: 05461 94530.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell