Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Wohnmobil geriet in Vollbrand

Osnabrück (ots)

Am frühen Samstagnachmittag (14.10 Uhr) kam es in der der Straße Am Birkenrevier zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei, nachdem ein Wohnmobil zu brennen begann. Bei Eintreffen der Löschkräfte aus Bersenbrück war das Fahrzeug, welches auf einer Parkfläche neben einem Wohngebäude stand, bereits in Vollbrand geraten. Auch der Zaun eines Nachbargrundstücks wurde von dem Feuer beschädigt. Das Wohnmobil brannte in der Folge vollständig aus. Die Polizei nahm noch während der Löscharbeiten die Ermittlungen zur Brandursache auf und beschlagnahmte das Fahrzeug. Es ist ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe entstanden.

