POL-EL: Surwold - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Werlte (ots) - Bereits am 18.04.24 gegen 23 Uhr kam es in der Gartenstraße in Höhe eines dortigen Sonnenstudios zu einem Raubüberfall. Drei bislang unbekannte männliche Täter brachten einen 60-jährigen Radfahrer zunächst zu Fall. Anschließend traten sie auf ihn ein und entwendeten seine Geldbörse. Sie flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Werlte unter der Rufnummer ...

