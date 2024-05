Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Holzhütte in Brand geraten

Meppen (ots)

Gestern gegen 11:40 Uhr kam es in der Straße "Am Rehweg" zu einem Brand. Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine Gartenhütte aus Holz in Brand. Durch die Freiwillige Feuerwehr Meppen konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Gebäude verhindert werden. Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht beziffert werden.

