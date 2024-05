POL-EL: Nordhorn - Radfahrer schwer verletzt

Emsbüren (ots) - Wie wir berichteten kam es gestern zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Emsstraße (L58), bei dem ein 63-jähriger Fahrer eines Peugeot zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus nach Enschede geflogen wurde. Der Fahrer erlag noch am Nachmittag seinen schweren Verletzungen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Marina Bruns Telefon: +49 591 87 104 ...

mehr