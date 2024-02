Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Polizei bittet um Hinweise bei Diebstahlsdelikten

Müden, Treis-Karden und Cochem (ots)

In der Zeit vom 27.01.24 bis 30.01.2024 wurden in den Ortschaften Müden und Treis-Karden jeweils ein Diebstahl begangen, die auf die gleichen Täter hindeuten. In Müden, Görresstraße wurde von einem Privatgrundstück ein kupferner Blumenkübel entwendet. In Treis-Karden, Hohlweg wurde eine gusseiserne Figur, die das Hochbeet in einem Vorgarten zierte, gestohlen. Am Mittwoch, 31.01.24 zwischen 07:35 Uhr bis 15:10 Uhr wurde in Cochem ein schwarzes Trekkingrad, welches an den Fahrradständer Unterbachstraße angeschlossen war entwendet. Die Polizei in Cochem bittet um Hinweise zu den aufgeführten Taten unter Tel.: 02671- 9840

